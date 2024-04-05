Эксперты рассказали о влиянии темы миграции на предвыборные расклады в США
С октября 2023-го по март 2024 года американские пограничники задержали около 1 млн мигрантов, а к сентябрю, судя по прогнозам, это число может удвоиться. На теме миграции спекулируют и демократы, и республиканцы, пытаясь скрыть неудачи в управлении страной, рассказали «Известиям» американские эксперты.
Дональда Трампа в этом году могут поддержать гораздо больше латиноамериканских избирателей, чем в 2020-м, и причина тому — недостаточность, с их точки зрения, действий администрации нынешнего президента Джо Байдена для решения миграционного кризиса. Выходом из ситуации в экспертном сообществе видят только победу Трампа.
«Мы можем ждать решительных перемен в миграционной политике в случае возвращения Дональда Трампа в Белый дом. По информации моего источника, министр внутренней безопасности Трампа Том Хомман получил от него поручение подготовить облаву на нелегалов для их дальнейшей депортации», — рассказал «Известиям» основатель Krainer Analytics, публицист Алекс Крайнер.
Однако именно политика вмешательства США во внутренние дела латиноамериканских стран, а также санкционное давление на них как раз и стали основным фактором, спровоцировавшим миграционный кризис, считает редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров.
«Когда отчаявшихся людей станет меньше, можно будет заняться разработкой эффективной системы обработки мигрантов и справедливых критериев того, кому разрешено въезжать в страну. Открытые границы — не решение проблемы. Нужны определенные критерии и стандарты для въезда в США и эффективный пограничный патруль для остановки нелегалов, которых можно гуманно отправить обратно в их страну», — сказал эксперт.
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