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Отбывающих административное наказание будут лечить штатные врачи МВД

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Штатные врачи МВД будут лечить арестантов в изоляторах временного содержания (ИВС) и центрах для несовершеннолетних нарушителей. Соответствующие изменения поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия». Сейчас медработники за такими организациями не закреплены.

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Проект подготовило МВД для совершенствования системы оказания медпомощи людям под административным арестом, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

«Сегодня медицинские части МВД вправе оказывать помощь только лицам, содержащимся в центрах для иностранцев, подлежащих выдворению. После принятия поправок предоставлять медицинскую помощь арестованным смогут работники медико-санитарных частей МВД», — пояснил он.

Штатная численность медицинских работников спецприемников для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, составляет всего 304 человека: 17 врачей и 287 фельдшеров, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Уж помощь близится: отбывающих административку будут лечить врачи МВД

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