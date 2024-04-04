Уж помощь близится: отбывающих административку будут лечить врачи МВД

Арестантов в изоляторах временного содержания и центрах для несовершеннолетних будут лечить штатные врачи. Сейчас медработники за такими организациями не закреплены. Разработанные МВД поправки, которые одобрил кабмин, должны обеспечить единый подход к оказанию медпомощи отбывающим административное наказание. Кроме того, введение медработников в систему ведомства позволит им получать социальные пособия. Законопроект поможет ускорить оказание медпомощи людям и привлечь медицинский персонал в эту сферу, считают эксперты.

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Штатные врачи МВД будут лечить арестантов в изоляторах временного содержания (ИВС) и центрах для несовершеннолетних нарушителей. Соответствующие изменения поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности, выяснили «Известия». Сейчас медработники закреплены только за спецприемниками при центрах для иностранных граждан.

Проект подготовило МВД для совершенствования системы оказания медпомощи людям под административным арестом, рассказал «Известиям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

— Сегодня медицинские части МВД вправе оказывать помощь только лицам, содержащимся в центрах для иностранцев, подлежащих выдворению, — пояснил он. — После принятия поправок предоставлять медицинскую помощь арестованным смогут работники медико-санитарных частей МВД.

Сейчас штатная численность медицинских работников спецприемников для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, составляет всего 304 человека: 17 врачей и 287 фельдшеров, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

В системе МВД функционируют четыре вида специальных учреждений для содержания граждан, напомнил Владимир Груздев.

— Помимо учреждений для иностранцев работают центры временного содержания несовершеннолетних нарушителей, изоляторы временного содержания, а также спецприемники для лиц, отбывающих наказание в виде административного ареста, — напомнил он.

Законопроект согласован с Минздравом, Минфином и Счетной палатой.

Вне указа

Основная проблема специальных учреждений в том, что при них нет штатных врачей, подтвердила «Известиям» врач, член комиссии по медицинскому сопровождению при Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Мария Ботова. Если арестант чувствует себя плохо, то ему вызывают скорую помощь.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Лишь в центрах временного содержания иностранных граждан есть медсанчасть, там работает средний медицинский персонал — фельдшер или медсестра, — пояснила она. — Они могут оказать какую-то плановую медицинскую помощь, у них есть минимальное лекарственное обеспечение. Но если возникает что-то экстренное, то вызывают скорую помощь. Кроме того, они могут оценить, не симулирует ли подопечный, что бывает часто.

По словам ответственного секретаря ОНК Москвы Алексея Мельникова, в системе есть проблема со штатом и обеспечением медработников.

— Например, в том же спецприемнике на территории центра для иностранных граждан зарплаты мизерные, потому врачи туда просто не идут работать, — сказал он «Известиями».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Медработники спецприемников не получают выплаты, предусмотренные указом президента, из-за того что учреждения не относятся к медицинским организациям. Включение их в штат системы МВД решит эту проблему, следует из законопроекта.

В отделах полиции (при которых существуют ИВС) и вовсе нет медиков — там помощь пытаются оказывать сами сотрудники. Но в основном они тоже вызывают скорую помощь, добавила Мария Ботова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— При этом зачастую медпомощь арестанту не требуется, но, поскольку никакой другой помощи они оказать не могут, выработали такой механизм, — подчеркнула член ОНК. — Для бюджета такая система слишком дорогая, каждый вызов стоит немалых денег.

Также иногда складывается ситуация, когда людям с заболеваниями, которые находятся под арестом, не выдаются необходимые лекарства, рассказал «Известиям» адвокат по уголовным делам, член международной Ассоциации русскоязычных адвокатов Максим Калинов.

— По моему опыту, такое встречается часто, — сказал он. — Многим людям часто нужна медпомощь в изоляторах. Но редко когда она оказывается надлежащим образом.

Решит ли законопроект проблему с медперсоналом

Эксперты в целом положительно оценили законопроект, но отметили, что он нуждается в доработке. В частности, необходимо решить вопрос со штатом медперсонала, считает Мария Ботова.

— Непонятно, как можно будет перераспределить всех уже имеющихся сотрудников между ИВС, которые располагаются при отделах полиции , — пояснила эксперт. — Я была в одном из изоляторов, и там вспоминали, что лет семь назад у них работал фельдшер, но потом никого не было.

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Кроме того, сотрудники правоохранительных органов не всегда могут оценить, реально ли нужна помощь, отметила Мария Ботова. По ее словам, члены ОНК поддерживают законопроект МВД, отмечая, что это позитивное направление для улучшения системы изоляторов.

— Основной вопрос в реализации, — добавила Мария Ботова. — Если будет возможность увеличить штат медработников и уравнять их зарплаты по рынку, то оказание медпомощи в системе ИВС и других учреждений станет гораздо лучше.

Сейчас, даже если медработники и предусмотрены в штате, то обычно такие вакансии не заполняются и долго остаются свободными. Также, по мнению Марии Ботовой, во всех подобных организациях не хватает и ночных дежурств у фельдшеров.

— При центрах для иностранцев присутствуют только дневные смены, как в поликлинике, — уточнила она.

Максим Калинов назвал готовящиеся изменения положительными, но отметил, что всё зависит от того, как он будет работать на практике.