Жительница Тайваня заявила об отсуствии экстренного оповещения перед землетрясением

В течение двух часов после начала землетрясения на Тайване ощущались достаточно сильные толчки. Об этом 3 апреля рассказала «Известиям» проживающая в городе Тайбэй россиянка Оксана Салахеева. Россиянки рассказали о землетрясении на Тайване

«Эпицентром землетрясения стал восток, далее волна пошла по всему Тайваню», — сказала она.

По ее словам, в южных частях толчки были менее мощные, на севере, где девушка в данный момент находится, ощущалось в районе 5–6 баллов. Она добавила, что достаточно сильно они чувствовались в течение двух часов, в результате чего были разрушены несколько домов и пострадали люди. Власти Тайваня оказывали необходимую поддержку, производили эвакуацию.

«Обычно на Тайване на телефон приходит уведомление с громким звуком о какой-то опасной ситуации. Сегодня ни одного сообщение не было», — отметила она.

Другая жительница города Тайбэй Александра Голубкова назвала землетрясение самым сильным на ее памяти почти за 10 лет жизни там.

«Действительно было состояние шока, когда перед глазами сходились стены, плавала линия горизонта, всё вокруг гремело, с полок всё сыпалось и разбивалось», — рассказала она.

По словам девушки, было непонятно, что делать, даже несмотря на то, что она сразу нашла укрытие. Как и Оксана, Александра подчеркнула, что правительство не уведомило о стихийном бедствии.

Она рассказала, что в школе, где она работает, падали парты, в некоторых классах были разбиты окна, а ученики были в шоковом состоянии.

«Мне нужно было контролировать свои эмоции и страх, успокаивать малышей и говорить, что всё нормально, что такое бывает в жизни», — отметила девушка.

Россиянка заключила, что в момент землетрясения находилась далеко, потому обошлась минимальным ущербом.

Ранее в этот день произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. острова направило военных на ликвидацию последствий землетрясения. Центральное телевидение Китая со ссылкой на пожарные службы сообщило о 10 погибших и 934 пострадавших. О гражданах России среди погибших и пострадавших экстренные службы острова не сообщали.

Землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало самым мощным на острове за последние 25 лет — магнитуда подземных толчков, по данным японского метеорологического агентства, местами достигала 7,7. Без света остались 87 тыс. домохозяйств. Власти оценили ущерб в $60 млн.

По оценкам руководителя Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяны Ивельской, угрозы цунами у берегов Дальневосточного федерального округа из-за серии землетрясений у берегов острова нет. Однако ученые продолжат мониторинг ситуации в регионе.