Власти Тайваня не сообщали о погибших россиянах после землетрясения

Экстренные службы Тайваня не сообщали о гражданах России среди погибших и пострадавших в результате землетрясения на острове. Об этом 3 апреля сообщили ТАСС в Московско-тайбэйской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству.

«Никакой информации по пострадавшим или погибшим не поступало. Мы находимся в контакте с полицией и спасательными службами. Пока они нам не сообщали о том, что среди россиян есть пострадавшие или погибшие», — заявили в комиссии.

Кроме того, как уточняется, не было информации и о российских туристах в национальном парке Тароко. При этом само место находится в труднодоступной местности, где зачастую наблюдаются перебои со связью.

Ранее в этот день произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. Вскоре после подземных толчков для японских островов префектуры Окинава была объявлена угроза цунами. Специалисты японского национального метеорологического управления сообщили, что высота приливной волны может достигнуть трех метров. Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения.

Позже эксперты установили, что землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало самым мощным на острове за последние 25 лет — магнитуда подземных толчков, по данным японского метеорологического агентства, местами достигала 7,7. Без света остаются 87 тыс. домохозяйств.

Помимо этого, местные СМИ сообщили, что около 1 тыс. человек могут быть заблокированы в национальном парке на Тайване, в том числе 215 туристических групп, численность которых достигает 680 человек. По последним данным, число погибших в результате землетрясения выросло до семи. Число раненых правительство оценивает в 736 человек.

По оценкам руководителя Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяны Ивельской, угрозы цунами у берегов Дальневосточного федерального округа из-за серии землетрясений у берегов Тайваня нет. Однако ученые продолжат мониторинг ситуации в регионе.