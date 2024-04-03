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Землетрясение на Тайване стало самым мощным за последние 25 лет

The Guardian: сила подземных толчков на Тайване достигала 7,7
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Фото: REUTERS/Taiwan National Fire Agency
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Землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало самым мощным на острове за последние 25 лет — магнитуда подземных толчков, по данным японского метеорологического агентства, местами достигала 7,7. Как отмечает 3 апреля газета The Guardian, это привело к обрушению зданий, отключениям электроэнергии и оползням на острове, а также может спровоцировать цунами на юге Японии и на Филиппинах, куда уже поступили соответствующие предупреждения.

Согласно статистике, подземные толчки в уезде Хуалянь происходят чаще, чем в других районах острова. До этого, 21 сентября 1999 года, землетрясение магнитудой 7,6 было зафиксировано в городе Цзицзи, тогда погибли 2,4 тыс. человек, еще 10 тыс. пострадали. Позже, в феврале 2018 года, землетрясение магнитудой 6,5 унесло жизни 16 человек, еще 285 пострадали, добавляет «Газета.Ru».

Последнее крупное землетрясение в Хуаляне произошло в 2022 году, когда землетрясение магнитудой 6,9 разрушило здания и сбросило с рельсов поезд, в результате чего погиб один человек и отключилось электричество для тысяч жителей.

В результате нынешнего землетрясения пока известно о четырех погибших и 97 пострадавших. Без света остаются 87 тыс. домохозяйств. В уезде Хуалянь повреждено несколько зданий, под завалами которых могут находиться люди. Также сообщается, что крупнейший в мире производитель полупроводников TSMC начал эвакуацию сотрудников с некоторых заводов.

Несмотря на разрушения, власти Тайваня отказались от помощи материкового Китая в ликвидации последствий землетрясения. Обеспокоенность произошедшим выразило Управление по делам Тайваня, учрежденное при Госсовете КНР и отвечающее за отношения материкового Китая и тайваньского региона. Ведомство предложило острову свою помощь. Однако в Совете по делам материкового Китая поблагодарили Пекин за беспокойство, но подчеркнули, что помощи КНР «не потребуется», отмечает портал The Watch Media.

Под звуки сирен: сильное землетрясение произошло в Алма-Ате
Магнитуда подземных толчков составила 6,1 балла

Ранее в этот день сообщалось, что произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. Вскоре после подземных толчков для японских островов префектуры Окинава была объявлена угроза цунами. Специалисты японского национального метеорологического управления сообщили, что высота приливной волны может достигнуть трех метров. Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения.

Об угрозе со стороны стихии также сообщали в этот день на Филиппинах. В радиоинтервью директор Phivolcs Тересито Баколкол сообщил, что в прибрежных районах провинций Батанес, Кагаян, Илокос-Норте и Исабела могут наблюдаться цунами высотой от одного до трех метров.

По оценкам руководителя Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяны Ивельской, угрозы цунами у берегов Дальневосточного федерального округа из-за серии землетрясений у берегов Тайваня нет. Однако ученые продолжат мониторинг ситуации в регионе.

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