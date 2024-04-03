Число погибших в результате землетрясения на Тайване увеличилось до четырех

Число погибших в результате землетрясения у берегов Тайваня выросло до четырех, пострадавших — до 97. Об этом в среду, 3 апреля, сообщает издание SCMP.

Трое туристов, по данным издания, погибли в результате падения камней на тропе Декалун в национальном парке Тароко. Не менее 40 человек, в основном туристы, получили там ранения. Несколько сотен человек пришлось эвакуировать.

Издание сообщило, что еще около 50 человек получили ранения в результате ударов упавшими предметами или падения во время землетрясения в Хуаляне, Илане, Тайбэе, Новом Тайбэе, Килунге и Таоюане.

По данным полиции, в центре города Хуалянь удалось спасти девять человек из частично обрушившегося восьмиэтажного здания, но под обломками всё еще остаются не менее пяти пострадавших.

Несколько горных участков автомагистралей в центральном Тайване были закрыты для движения транспорта, поскольку они оказались либо частично обрушены, либо завалены обвалившимися камнями, добавили в ведомстве.

Ранее в этот день произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. Вскоре после подземных толчков для японских островов префектуры Окинава была объявлена угроза цунами. Специалисты японского национального метеорологического управления сообщили, что высота приливной волны может достигнуть трех метров. Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения.

Об угрозе со стороны стихии также сообщали в этот день на Филиппинах. В радиоинтервью директор Phivolcs Тересито Баколкол сообщил, что в прибрежных районах провинций Батанес, Кагаян, Илокос-Норте и Исабела могут наблюдаться цунами высотой от одного до трех метров.

По оценкам руководителя Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяны Ивельской, угрозы цунами у берегов Дальневосточного федерального округа из-за серии землетрясений у берегов Тайваня нет. Однако ученые продолжат мониторинг ситуации в регионе.