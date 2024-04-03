Угроза цунами объявлена на Филиппинах после землетрясений на Тайване

Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) объявил предупреждение о цунами в некоторых прибрежных районах страны после землетрясения магнитудой 7,5, которое произошло на Тайване в среду утром 3 апреля, сообщило The Philippine News Agency.

В своей информации о цунами, опубликованной в 8:17 утра, институт сообщал, что высокие волны ожидаются в прибрежных районах, выходящих на Тихий океан, в период с 8:33 утра до 10:33 утра по местному времени.

«Возможно, это не самые большие волны, и они могут продолжаться в течение нескольких часов», — добавили там.

В радиоинтервью директор Phivolcs Тересито Баколкол сообщил, что в прибрежных районах провинций Батанес, Кагаян, Илокос-Норте и Исабела могут наблюдаться цунами высотой от 1 до 3 метров.

Тем временем специалисты посоветовали рыбакам и владельцам лодок принять необходимые меры предосторожности. Лодкам, которые уже находятся в море, посоветовали оставаться на глубоководье до получения дальнейших указаний.

«Владельцам лодок в гаванях, устьях рек или на мелководье вышеупомянутых провинций следует закрепить свои лодки и отойти от береговой линии», — говорится в сообщении.

Ранее в этот день произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. Вскоре после подземных толчков для японских островов префектуры Окинава была объявлена угроза цунами. Специалисты японского национального метеорологического управления сообщили, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.