Угрозу цунами объявили в Японии из-за серии землетрясений у берегов Тайваня

Серия мощных землетрясений магнитудой до 7,5 произошла у берегов Тайваня, после чего была объявлена угроза цунами для островов Японии. Об этом в среду, 3 апреля, сообщил телеканал NHK.

Вскоре после подземных толчков для японских островов префектуры Окинава была объявлена угроза цунами. Специалисты японского национального метеорологического управления сообщили, что высота приливной волны может достигнуть трех метров.

В 03:40 мск цунами высотой 0,3 м достигло острова Ёнагуни.

В сообщении метеорологического управления отмечалось, что цунами может дойти до островов Миякодзима и Яэяма в 03:10 мск, а до островов вблизи основного острова префектуры, Окинавы, в 04:00 мск.

Данных о пострадавших и разрушениях пока нет.

Полеты в аэропорту Наха были приостановлены после предупреждения о цунами. Пассажирам было рекомендовано подняться на высокие этажи здания терминала. Аэропорт расположен на побережье главного острова префектуры, сообщило агентство Kyodo.

Ранее, 21 марта, японское метеорологическое управление сообщило, что в регионе Канто, где находится столица Токио, зафиксированы подземные толчки магнитудой 5,3 по японской шкале, где максимум — 7. Эпицентр землетрясения, произошедшего в 09:08 (03:08 мск), находился в южной части префектуры Ибараки, примерно в 150 км от Токио, на глубине 50 км. При этом сильные толчки ощущались в соседней префектуре Тотиги.