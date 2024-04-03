Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения

Власти Тайваня направили военнослужащих национальной армии в качестве вспомогательной силы в спасательной операции после землетрясения. Об этом сообщили на сайте минобороны страны в среду, 3 апреля.

Военные направились на восточное побережье с целью координации спасательных операций. Они минимизируют возможный ущерб и установят наличие каких-либо повреждений зданий на подвергшейся землетрясению территории.

«После землетрясения был немедленно создан центр реагирования, который будет в курсе последних событий, будет сотрудничать с местными органами власти, развертывать войска для оказания необходимой помощи, обеспечения безопасности и имущества людей», — заявили в ведомстве.

Ранее в этот день сообщалось, что у берегов Тайваня произошла серия мощных землетрясений магнитудой до 7,5. Была объявлена угроза цунами. В 03:40 мск волна высотой 0,3 м достигла острова Енагуни. Предполагалось, что цунами может дойти до островов Миякодзима и Яэяма в 03:10 мск, а до островов вблизи основного острова префектуры, Окинавы, в 04:00 мск.

Позже Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) объявил предупреждение о цунами в некоторых прибрежных районах страны. Институт сообщал, что высокие волны ожидаются в прибрежных районах, выходящих на Тихий океан, в период с 8:33 утра до 10:33 утра по местному времени.