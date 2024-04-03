Эксперт оценила угрозу цунами для РФ после землетрясений у берегов Тайваня

Угрозы цунами у берегов Дальневосточного федерального округа из-за серии землетрясений у берегов Тайваня нет. Об этом 3 апреля заявила руководитель Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяна Ивельская.

«Район, где произошло землетрясение, не цунамиопасен для российского побережья», ― цитирует эксперта ТАСС.

При этом Ивельская отметила, что российские специалисты будут вести мониторинг и отслеживать сейсмическую обстановку.

Ранее в этот день произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. Вскоре после подземных толчков для японских островов префектуры Окинава была объявлена угроза цунами. Специалисты японского национального метеорологического управления сообщили, что высота приливной волны может достигнуть 3 м.

Позднее Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs) объявил предупреждение о цунами в некоторых прибрежных районах страны.