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На Тайване оценили ущерб от землетрясения в $60 млн

Taiwan Semiconductor: потери в результате землетрясения составят около $60 млн
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Фото: Global Look Press/Qi Fei
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Один из крупнейших производителей полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) заявил, что его убытки после землетрясения на Тайване составят около $60 млн. Об этом 3 апреля сообщила газета Commercial Times.

Журналисты передают, что такое влияние будет оказано на финансовые результаты TSMC во II квартале текущего года. В то же время в компании отметили, что проверка предприятий продолжается. Из соображений безопасности ее руководством было принято решение приостановить работы на всем острове. Персонал также был эвакуирован.

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Серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5 произошла ранее в этот день. Вскоре после подземных толчков для японских островов префектуры Окинава была объявлена угроза цунами. Специалисты японского национального метеорологического управления сообщили, что высота приливной волны может достигнуть 3 м. Газета The Guardian заявила, что землетрясение в уезде Хуалянь стало самым мощным на острове за последние 25 лет — магнитуда подземных толчков, по данным японского метеорологического агентства, местами достигала 7,7.

Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения. Уточнялось, что 87 тыс. домов на острове остаются без энергоснабжения. Кроме этого, местные СМИ сообщили, что около 1 тыс. человек могут быть заблокированы в национальном парке на Тайване, в том числе 215 туристических групп, численность которых достигает 680 человек. По последним данным, число погибших в результате землетрясения выросло до семи. Число раненых правительство оценивает в 736 человек. О гражданах России среди погибших и пострадавших экстренные службы Тайваня не сообщали.

В то же время эксперт Петр Крылов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что создать прогноз нового крупного землетрясения или цунами в Восточной Азии невозможно при отсутствии детального изучения, однако риск афтершоков в течение недели имеется.

При этом по оценкам руководителя Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяны Ивельской, угрозы цунами у берегов Дальневосточного федерального округа из-за серии землетрясений у берегов Тайваня нет. Однако ученые продолжат мониторинг ситуации в регионе.

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