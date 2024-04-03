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Ученый предупредил о риске афтершоков после землетрясения на Тайване

Ученый Крылов: в течение недели на Тайване возможны афтершоки после землетрясения
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Фото: Global Look Press/China Times
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Создать прогноз нового крупного землетрясения или цунами в Восточной Азии, где находится остров Тайвань, невозможно при отсутствии детального изучения земной коры на больших глубинах. Но, если говорить в принципе, то повторные толчки (афтершоки) возможны в течение недели, заявил в разговоре с «Известиями» 3 апреля и.о. заведующего кафедрой географии, геоэкологии и природопользования Государственного университета просвещения Петр Крылов.

«В случаях крупных землетрясений, подобных тому, что произошло, повторные толчки являются частым явлением, так как продолжается процесс высвобождения большой энергии, связанной с накопившимся напряжением между литосферными плитами и другими структурами земной коры. Позже чем через неделю крупные землетрясения на острове Тайвань и в прилегающей акватории морей Тихого океана маловероятны», — сказал Крылов.

Он отметил, что Республика Тайвань находится в сейсмически опасной зоне. За последние десятилетия на острове многократно фиксировались землетрясения. И сегодня инфраструктура Тайваня в достаточной степени адаптирована к высокой сейсмической опасности. В наибольшей опасности, в случае повторных толчков, находится припортовая морская территория острова.

«В силу географического положения Тайваня волны цунами, зародившиеся на острове в результате мощного землетрясения, могут угрожать материковому Китаю и Филиппинам. Потенциальная угроза для других государств минимальна. Но ущерб и количество жертв цунами во многом зависят не столько от мощности землетрясения, высоты волн цунами и удаленности территории от эпицентра землетрясения, сколько от подготовленности того или иного государства к стихийным бедствиям», — добавил ученый.

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Ранее в этот день произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. Вскоре после подземных толчков для японских островов префектуры Окинава была объявлена угроза цунами. Специалисты японского национального метеорологического управления сообщили, что высота приливной волны может достигнуть 3 м. Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения.

Позже эксперты установили, что землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало самым мощным на острове за последние 25 лет — магнитуда подземных толчков, по данным японского метеорологического агентства, местами достигала 7,7. Без света остаются 87 тыс. домохозяйств.

Помимо этого, местные СМИ сообщили, что около 1 тыс. человек могут быть заблокированы в национальном парке на Тайване, в том числе 215 туристических групп, численность которых достигает 680 человек. По последним данным, число погибших в результате землетрясения выросло до семи. Число раненых правительство оценивает в 736 человек. О гражданах России среди погибших и пострадавших экстренные службы Тайваня не сообщали.

По оценкам руководителя Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяны Ивельской, угрозы цунами у берегов Дальневосточного федерального округа из-за серии землетрясений у берегов Тайваня нет. Однако ученые продолжат мониторинг ситуации в регионе.

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