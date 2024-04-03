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Число погибших после землетрясения на Тайване возросло до 10

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Фото: ТАСС/AP
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Число погибших в результате землетрясения на Тайване выросло до 10, еще 934 человека пострадали. Об этом 3 апреля сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на пожарные службы.

«По состоянию на 18:00 (13:00 мск) в результате землетрясения, произошедшего у побережья уезда Хуалянь, 10 человек погибли, 934 получили ранения, еще 56 человек оказались заблокированы», — говорится в сообщении.

До этого газета Global Times сообщала о девяти погибших и 821 пострадавшем.

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Ранее в этот день произошла серия мощных землетрясений у берегов Тайваня магнитудой до 7,5. Вскоре после подземных толчков для японских островов префектуры Окинава была объявлена угроза цунами. Специалисты японского национального метеорологического управления сообщили, что высота приливной волны может достигнуть 3 м. Минобороны Тайваня направило военных на ликвидацию последствий землетрясения.

Землетрясение в уезде Хуалянь на Тайване стало самым мощным на острове за последние 25 лет — магнитуда подземных толчков, по данным японского метеорологического агентства, местами достигала 7,7. Без света остались 87 тыс. домохозяйств.

Помимо этого, местные СМИ сообщили, что около 1 тыс. человек могут быть заблокированы в национальном парке на Тайване, в том числе 215 туристических групп, численность которых достигает 680 человек. О гражданах России среди погибших и пострадавших экстренные службы Тайваня не сообщали.

По оценкам руководителя Центра цунами Сахалинского управления гидрометслужбы Татьяны Ивельской, угрозы цунами у берегов Дальневосточного федерального округа из-за серии землетрясений у берегов Тайваня нет. Однако ученые продолжат мониторинг ситуации в регионе.

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