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Море волнуется: последствия землетрясения на Тайване

Природный катаклизм стал сильнейшим за последние 25 лет
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Последствия землетрясения на Тайване
Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Землетрясение в уезде Хуалянь достигло рекордных показателей. Магнитуда подземных толчков составила более 7 баллов. Под угрозой цунами находится часть островов Японии и Филиппин. Подробнее о ситуации — в фотогалерее «Известий»
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Последствия землетрясения на Тайване
Фото: Global Look Press/XinHua/Zhao Bo
Мощное землетрясение у восточного побережья Тайваня привело к обрушению зданий
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Последствия землетрясения на Тайване
Фото: REUTERS/Wang
Серьезные повреждения получила местная инфраструктура
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Последствия землетрясения на Тайване
Фото: Global Look Press/XinHua/China Times
За основным подземным толчком последовало 125 повторных
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Последствия землетрясения на Тайване
Фото: REUTERS/Tutuloveeat
На острове фиксируются оползни, под завалами могут находиться люди
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Последствия землетрясения на Тайване
Фото: REUTERS/Fabian Hamacher
По предварительной информации, по меньшей мере 10 человек погибли, пострадали более 800
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Последствия землетрясения на Тайване
Фото: Global Look Press/XinHua/China Times
Около 90 тыс. домов остаются без электроэнергии
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Последствия землетрясения на Тайване
Фото: REUTERS/Taiwan National Fire Agency
Как минимум 77 человек остаются заблокированными в жилых зданиях
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Последствия землетрясения на Тайване
Фото: REUTERS/Taiwan National Fire Agency
Часть предприятий проводит эвакуацию сотрудников
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Последствия землетрясения на Тайване
Фото: Global Look Press/XinHua/China Times
Экс-глава местного сейсмологического центра сравнил землетрясение со сбросом 32 ядерных бомб из Хиросимы
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Последствия землетрясения на Тайване
Фото: Global Look Press/XinHua/China Times
Власти Тайваня отказались от помощи Китая
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Последствия землетрясения на Тайване
Фото: Global Look Press/XinHua/Qi Fei
Сообщается, что среди пострадавших нет россиян
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Последствия землетрясения на Тайване
Фото: REUTERS/Haote Zhang
Для Хуаляня это уже четвертое крупное землетрясение с 1999 года
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Последствия землетрясения на Тайване
Фото: AP Photo/Taiwan Air Force Command
Спасатели продолжают работу под угрозой новых толчков
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