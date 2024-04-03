Море волнуется: последствия землетрясения на Тайване

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Землетрясение в уезде Хуалянь достигло рекордных показателей. Магнитуда подземных толчков составила более 7 баллов. Под угрозой цунами находится часть островов Японии и Филиппин. Подробнее о ситуации — в фотогалерее «Известий»