В Москве рабочий погиб на стройке при падении ограждения
На стройплощадке на юго-востоке Москвы на рабочего упало ограждение, мужчина погиб. Об этом 3 апреля сообщает столичная прокуратура в Telegram-канале.
Инцидент произошел на ул. Южнопортовой. Элемент ограждения на высоте снесло порывом ветра. Рабочий погиб на месте.
Установление всех обстоятельств произошедшего и ход процессуальной проверки контролирует Люблинская межрайонная прокуратура.
Ранее в этот день столичное управление МЧС России объявило экстренное предупреждение из-за сильного ветра. Горожанам рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.