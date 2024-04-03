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Байден осудил Израиль за недостаточную защиту гражданских лиц в Газе

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Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz
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Израиль в ходе конфликта с Палестиной не предпринял мер, достаточных для обеспечения безопасности гражданского населения и гуманитарных работников в регионе. Такое заявление сделал американский президент Джо Байден во вторник, 2 апреля.

По его словам, палестино-израильской конфликт оказался одним из самых смертоносных для работников гуманитарных организаций за последнее время. И произошедшее не единичный случай.

«Я возмущен и убит горем в связи с гибелью вчера в Газе семи гуманитарных работников «Всемирной центральной кухни» (WCK), в том числе одного американца. Они доставляли еду голодающим мирным жителям в разгар войны. Они были храбрыми и самоотверженными. Их гибель — трагедия», — сказано в обращении главы Белого дома.

Байден назвал главной причиной, по которой распределение гуманитарной помощи в Газе было таким трудным, недостаточные усилия Израиля по обеспечению безопасности сотрудников гуманитарных миссий.

«Израиль не сделал достаточно для защиты сотрудников гуманитарных организаций, пытающихся доставить крайне необходимую помощь гражданскому населению. <…> Израиль также недостаточно сделал для защиты гражданского населения», — заявил он.

Байден подчеркнул, что Вашингтон не раз обращался к Иерусалиму с призывами прекратить жертвы среди гражданского населения и согласовывать операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с передвижениями гуманитарных миссий.

«Соединенные Штаты будут продолжать делать всё возможное для доставки гуманитарной помощи палестинскому гражданскому населению в секторе Газа всеми доступными способами. Я буду продолжать оказывать давление на Израиль, чтобы тот делал больше для облегчения оказания такой помощи», — заявил президент США.

Байден упомянул также, что связывался с основателем World Central Kitchen, шеф-поваром Хосе Андресом, чтобы выразить свои соболезнования и гарантировать поддержку.

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Ранее в этот день Армия обороны Израиля нанесла удар по конвою благотворительной организации WCK. Среди погибших — семь сотрудников этой НКО из Великобритании, Австралии, Польши, Палестины, а также еще один с двойным гражданством США и Канады. Они передвигались в двух бронированных автомобилях с логотипом WCK по «деконфликтной зоне» Газы. Это было согласовано с армией Израиля. После атаки организация приостановила работу в регионе.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день назвал этот инцидент трагическим случаем и подчеркнул, что ЦАХАЛ нанесла удар по невинным людям непреднамеренно. Президент Израиля Ицхак Герцог в разговоре с основателем WCK Хосе Андресом принес извинения в связи с гибелью ее сотрудников в Газе.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак потребовал от премьер-министра Израиля провести тщательное расследование инцидента и заявил, что в Газе погибло слишком много гуманитарных работников и гражданских лиц и ситуация становится всё более тяжелой.

ЦАХАЛ же заявила, что удар, повлекший за собой гибель гуманитарных работников, был ошибкой, которая последовала за неправильной идентификацией ночью, во время войны, в очень сложных условиях.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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