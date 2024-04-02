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В ДТП с автобусом во Владимирской области пострадали не менее 15 человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Не менее 15 человек пострадали в ДТП с автобусом во Владимирской области. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в пресс-службе Минздрав региона.

«В Петушинскую районную больницу госпитализированы пятеро: четверо находятся в травматологическом отделении (состояние средней степени тяжести) и еще один пострадавший — в реанимации (состояние тяжелое стабильное)», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «Вконтакте».

Еще десять человек с ушибами медики осмотрели на месте и отпустили домой. В министерстве уточнили, что погибших в аварии нет.

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Ранее, 1 апреля, сообщалось о гибели восьми человек при столкновении скорого поезда и рейсового автобуса в Ярославской области. Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.

Как стало известно позднее, диспетчер железнодорожного переезда находился на посту в нетрезвом состоянии. Это стало причиной трагедии. Он допустил автобус к путям, подняв шлагбаум для въезда и подав разрешительные сигналы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования гибели людей.

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