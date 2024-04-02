Реклама
Прямой эфир
Мир
Мадуро назвал Россию примером экономического развития под санкциями
Общество
СК назвал возможную причину схода грузовых вагонов в Красноярском крае
Общество
В России запустили сервис для перевода пожертвований частями
Общество
Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной
Общество
Синоптик предупредил москвичей о возможном повторении аномально жаркого лета
Мир
В ЕК «Известиям» опровергли данные о санкциях на полеты Southwind Airlines
Здоровье
Онколог призвала чаще есть брокколи и грейпфруты для профилактики рака
Мир
В США сообщили о планах направить Израилю партию истребителей и ракет
Мир
Запрошенное РФ заседание СБ ООН в связи с ударом Израиля состоится 2 апреля
Армия
Танкисты группировки «Центр» сорвали ротацию войск ВСУ на авдеевском направлении
Мир
Трамп внес $175 млн залога по делу о мошенничестве
Наука и техника
Ученые нашли механизм превращения микробов в супербактерии
Мир
Страны Карибского бассейна поднимут цену своих «золотых паспортов»
Общество
«Тинькофф» раскрыл схему с аферистами, которые сами представляются мошенниками
Культура
В Пушкинском музее открылась выставка живописи Вейсберга
Мир
Конгрессмен указал на необходимость для США выйти из НАТО

Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с автобусом в Ярославской области

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования по факту гибели семи человек в ДТП с рейсовым автобусом, который попал под поезд на переезде в Ярославской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства в понедельник, 1 апреля.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли и пострадали люди», — сказано в сообщении.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Время переезда: как не столкнуться с поездом
Виновниками ДТП на железнодорожных переездах почти всегда признают автомобилистов

Смертельное ДТП произошло в селе Берендеево в тот же день. Изначально поступила информация о гибели восьми человек, среди которых водитель и пассажиры. Однако затем МЧС России уточнило, что погибших семеро.

Пресс-служба Северной железной дороги (СЖД) добавила, что причиной случившегося стал выезд автобуса на регулируемый переезд перед приближающимся пассажирским поездом, машинист которого пострадал при столкновении. На место происшествия прибыли 24 специалиста и семь единиц техники. Были задержаны поезда № 15 Архангельск – Москва, № 375 Воркута – Москва, № 77 Абакан – Москва, № 103 Ярославль – Москва.

Позже стало известно, что диспетчер железнодорожного переезда в Ярославской области находился на посту в нетрезвом состоянии. Это стало причиной трагедии. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024