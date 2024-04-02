Бастрыкин поручил доложить о расследовании ДТП с автобусом в Ярославской области

Председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования по факту гибели семи человек в ДТП с рейсовым автобусом, который попал под поезд на переезде в Ярославской области. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства в понедельник, 1 апреля.

«Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России Павлу Выменцу доложить о ходе расследования уголовного дела по факту столкновения автобуса и поезда в Ярославской области, в результате которого погибли и пострадали люди», — сказано в сообщении.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК РФ.

Смертельное ДТП произошло в селе Берендеево в тот же день. Изначально поступила информация о гибели восьми человек, среди которых водитель и пассажиры. Однако затем МЧС России уточнило, что погибших семеро.

Пресс-служба Северной железной дороги (СЖД) добавила, что причиной случившегося стал выезд автобуса на регулируемый переезд перед приближающимся пассажирским поездом, машинист которого пострадал при столкновении. На место происшествия прибыли 24 специалиста и семь единиц техники. Были задержаны поезда № 15 Архангельск – Москва, № 375 Воркута – Москва, № 77 Абакан – Москва, № 103 Ярославль – Москва.

Позже стало известно, что диспетчер железнодорожного переезда в Ярославской области находился на посту в нетрезвом состоянии. Это стало причиной трагедии. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).