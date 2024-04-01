ДТП на переезде в Ярославской области произошло из-за действий нетрезвого диспетчера

Диспетчер железнодорожного переезда в Ярославской области был в нетрезвом состоянии, что привело к ДТП с поездом и автобусом. Об этом 1 апреля сообщил глава региона Михаил Евраев.

«Диспетчер переезда находился на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Он допустил автобус на переезд, подняв шлагбаум для въезда и подавая разрешительные сигналы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

В ДТП, которое произошло в селе Берендеево, ранее сообщалось, погибли восемь человек — водитель и пассажиры. Однако затем МЧС России уточнило, что погибших семеро. На месте трагедии работают спасатели и психологи МЧС, прибыли также 24 специалиста с семью единицами техники.