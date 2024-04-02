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В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА
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Минобороны сообщило об уничтожении беспилотников над Курской и Белгородской областями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Средства противовоздушной обороны (ПВО) вечером 2 апреля пресекли попытку киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации c применением БПЛА самолетного типа, сообщили в оборонном ведомстве.

«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области и четыре БПЛА уничтожены над территорией Курской области», — сказано в сообщении в Telegram-канала Минобороны РФ.

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Ранее в этот день в Курской области прозвучал сигнал опасности атаки БПЛА. Позже губернатор региона Роман Старовойт сообщил о сбитом средствами ПВО украинском беспилотнике.

Также 2 апреля два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросили взрывоопасные предметы (ВОП) на село Цаповка в Белгородской области. Пострадал мужчина, который во время атаки находился за рулем автомобиля. У него контузия, гематома и ссадины на правой ноге.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой РФ объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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