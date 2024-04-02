Адвокат Блиновской сообщила о ее готовности подписать соглашение с ФНС

Обвиняемая в мошенничестве и отмывании денег блогер Елена Блиновская готова пойти на мировое соглашение с Федеральной налоговой службой (ФНС), чтобы погасить долги. Об этом 2 апреля сообщила ее адвокат Наталья Сальникова.

В беседе с RT правозащитник уточнила, что Блиновская готова передать свой дом в счет погашения долга.

Ранее в этот день Арбитражный суд Москвы отклонил иск Блиновской к ФНС о снижении налогов, пени и штрафов. Сразу после заседания суда Сальникова рассказала «Известиям», что считает решение суда преждевременным. Она предположила, что после вынесения судебного акта могут появиться основания обратиться в суд вышестоящей инстанции.

Иск к ФНС блогер подала 26 декабря прошлого года. Налоговый юрист Александр Хаминский в беседе с «Известиями» отметил, что решение суда будет зависеть от качества представленных доказательств.

Елену Блиновскую задержали в апреле 2023 года по подозрению в мошенничестве с целью неуплаты налогов на сумму около 918 млн рублей в период с 2019 года по 2021-й. Осенью прошлого года ее адвокат Наталья Сальникова рассказала «Известиям», что налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера за 2022-й.

В начале декабря Сальникова сообщила, что Блиновская не погасила долг перед налоговой, размер которого на настоящий момент составляет 1,44 млрд рублей. Всего блогер за время следствия выплатила 55 млн рублей. Позднее Сальникова уточнила, что Блиновские вынуждены заявить о своем банкротстве, так как счета компаний супругов арестованы и вести какую-либо деятельность нет возможности.

22 января Замоскворецкий суд Москвы изменил меру пресечения Блиновской на заключение под стражу. После этого в прокуратуре сообщили о том, что ее поместили в следственный изолятор для женщин № 6 «Печатники» в столице в 20-местную карантинную камеру. В СИЗО блогер будет находиться до 26 апреля 2024 года. Защита просила суд отменить постановление и отозвать изменение меры пресечения.

Затем, 26 марта, Блиновская и ее супруг Алексей приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. Тогда в СК РФ уточнили, что блогер обвиняется по ч. 2 ст. 198 УК РФ («Уклонение физического лица от уплаты налогов»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления») и ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).