Ляхи бегут: что нужно знать об отечественной «Смуте»

Пройтись по древнерусским городам и познакомиться со знаменитыми полководцами российские геймеры смогут уже 4 апреля. Масштабный проект отечественной студии обещает около 40 часов игрового времени и историческую достоверность. О том, почему «Смута» привлекла особое внимание аудитории и что интересного она привнесла в наш геймдев, разбирались «Известия».

Мутные слухи

«Смута» — крупный проект новосибирской компании разработчиков Cyberia Nova, выход которого считается одним из самых ожидаемых событий отечественного геймедева. Первая в своем роде масштабная российская историко-приключенческая игра получила солидную поддержку от Института развития интернета: изначально разработчикам выделили 260 млн рублей, размер второго гранта был примерно равен этой сумме. Организация также заявила, что готова поддерживать «Смуту» и после релиза, помогая с появлением дополнительных локаций и мобильной версии. Кстати, как ранее в интервью «Известиям» отметил продюсер Cyberia Nova Андрей Белов, у «Смуты» не будет каких-либо платных дополнений и все купившие новинку получат полную версию продукта.

Интерес Института развития интернета и, в частности, его руководителя Алексея Гореславского, избавил разработчиков от одной из главных проблем — отсутствия финансирования. Но к серьезным сложностям студия отнесла поиск компетентных разработчиков, гейм-дизайнеров и тестировщиков, а также недоверие со стороны геймеров и негативные слухи относительно проекта.

Фото: Cyberia Nova

Новинка рассчитана на отечественную молодую аудиторию и призвана повысить интерес к российской истории. Сюжет основывается на романе Михаила Загоскина «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1830 г.), но не полностью повторяет книгу: пользователям обещают более динамичный темп повествования. Кроме того, в июне 2022-го стало известно о предстоящем сериале из 16 эпизодов по вселенной экшен-рпг, планировалось, что он выйдет вместе с игрой и положит начало метавселенной.

Создание тайтла началось в 2020 году и должно было завершиться к февралю 2024-го, но позже дату релиза перенесли на 4 апреля. Приобрести РПГ можно эксклюзивно на площадке VK Play за 2015 рублей, она будет доступна только на компьютере, версий для консолей пока не планируют. Кстати, цена предзаказа «Смуты» была снижена на 20% и составила 1612 рублей — это является отсылкой к моменту, когда народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского разгромило польских интервентов в Москве.

Пользователи интернета разделились в оценках предстоящей новинки: кто-то поддерживает отечественных игроделов и считает «Смуту» самым перспективным и ожидаемым проектом этого года, в то время как другие негативно высказываются о качестве графики, оптимизации и системных требованиях игры:

Фото: Cyberia Nova

«Кроме графики и плюс-минус нормального сюжета — плюсов нет. Боевка уровня «Ведьмак 1», ни на что толком не влияющая прокачка, тонны не самых интересных диалогов, напрочь отсутствующая оптимизация и огромное кол-во багов»;

«Картинка вообще не улучшается с настройками, однако FPS падает до 2–3 кадров в секунду»;

«Что за системные требования? «Киберпанк» в 2k меньше требует, а тут еще непонятно, что по оптимизации. Удачи людям, которые оформили предзаказ».

При этом директор Межконтинентальной киберспортивной лиги Александр Горбаченко считает, что в отношении «Смуты» изначально существовали завышенные и не всегда обоснованные ожидания.

Фото: Cyberia Nova

— Сколько бы разработчики из Cyberia Nova во главе с ее руководителем Алексеем Копцевым откровенно ни заявляли, что хотят сделать не шедевр, а просто интересную добротную игру по русской истории XVII века, в общественном сознании плотно укоренилось убеждение, будто «Смута» — это якобы российский ответ на «Ведьмак III: Дикая Охота», — комментирует он.

Эксперт уверен, что сходство отечественной разработки с популярной польской трилогией ограничивается отсутствием привычных для ролевых игр классов и тем, что обе РПГ базируются на романах.

— Если действие серии игр «Ведьмак» разворачивается в сеттинге на основе славянского фэнтези, то местом действия «Смуты» является довольно реалистичная и детально проработанная историческая Россия XVII века, где нет ни волшебства, ни чудовищ. Разве что легкий налет мистики в отдельных локациях, — подмечает специалист.

След Минина и Пожарского

Действия новинки происходят в один из значимых периодов российской истории, известный как Смутное время. Главный герой — молодой боярин Юрий Милославский, от лица которого геймерам предстоит увидеть происходящие в 1612 году события. Изначально он присягнул на верность польскому королевичу, чтобы спасти возлюбленную, но впоследствии присоединился к войску Второго народного ополчения, возглавляемому Пожарским и Мининым. Несмотря на то что оно воевало против шляхтичей, разработчики обещали, что «Смута» не будет антипольской — главными противниками в игре обозначили «отребье без роду и племени, охотников за легкой наживой».

Фото: Cyberia Nova

— Смутное время интересно не только тем, что Россия тогда оказалась буквально в шаге от утраты своих суверенитета, государственности и исторической судьбы из-за внутренних междоусобиц и иностранной интервенции. Это еще и перелом эпох, когда произошел окончательный переход из русского средневековья в русское новое время, — рассказывает Александр Горбаченко. Несмотря на это, как считает собеседник «Известий», этот период всё еще довольно слабо представлен в литературе, кино, видеоиграх и иных произведениях искусства, хотя в видеоиграх к нему стали обращаться еще в 1990-е годы.

В описании «Смуты» отмечено, что это история о преодолении гражданской войны. По ходу своего пути Милославскому предстоит сражаться против людей и диких зверей, договариваться с враждебно настроенными персонажами, исследовать дремучие леса и болота, а также столкнуться с интригами и предательством. Игроки встретятся с реальными историческими личностями: помимо упомянутых Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в «Смуте» будут присутствовать в том числе король Польши Сигизмунд III, самозванец Лжедмитрий II и будущий царь Михаил Федорович Романов. Среди влиятельных антагонистов можно выделить атамана донских казаков Ивана Заруцкого. Чтобы сделать игру исторически достоверной, Cyberia Nova работала с большим коллективом профессиональных историков и часто консультировалась с ними по разным аспектам.

Не обойдется и без реальных локаций, в числе которых Москва, Смоленск, Ярославль и Нижний Новгород, а также полевые лагеря, деревни, поля, леса и пещеры. При их создании студия вдохновлялась картинами русских художников. Полностью открытого мира в «Смуте» нет — вместо этого пользователи путешествуют по сюжетным главам с их обширными территориями, вариант быстрого перемещения между локациями присутствует. Передвигаться получится и на лошади, но для сражений придется спешиться.

Фото: Cyberia Nova

Даже при линейном сюжете игроки смогут самостоятельно выбирать, как пройти то или иное место или задание, что вкупе приведет к одному из 12 вариантов финала. Как ранее рассказывал Андрей Белов, хорошая концовка заключается в том, что герой счастлив после свадьбы и у него отличная репутация в войсках. В конце можно будет посмотреть, к чему привели те или иные решения. Полное прохождение займет примерно 40 часов.

По колчану и стрелам

На место привычных геймерам классов отечественная РПГ предлагает систему образов: стрельца, наемника, ратника и шиша (для оформивших предзаказ будет доступен еще один вариант). Они определяют характеристики, способности, стиль боя, экипировки и то, как к герою относятся окружающие в какой-либо ситуации. Прокачка персонажа тоже проходит не совсем обычным способом: пользователи не смогут покупать новое снаряжение, а только получать необходимые элементы по мере развития образа. За каждым из них закреплены определенные одежда и оружие, от который зависит и стиль игры: в одном комплекте Юрий будет более медленным, но защищенным, в то время как более ловкий и быстрый вариант снижает урон от наносимых героем атак. Таким образом, если герой имеет только легкое оружие и броню, то иногда целесообразно использовать стелс-тактику.

Кроме того, в зависимости от выбранного образа игра позволяет улучшать характеристики персонажа при помощи артефактов и драгоценных камней, их в игре примерно два десятка. Образ, как и уровень сложности, можно сменить по мере прохождения игры.

Фото: Cyberia Nova

Другая возможность обновить арсенал и расходные материалы — искать клады. Количество ресурсов в бою, сила и агрессивность противника зависят от выбранного уровня: «легко», «нормально» и «сложно». В основе механик сражений — ближний бой и стрельба, причем число выстрелов на один поединок ограничено. Зато можно парировать, уворачиваться, проводить комбо и пинать противников. Александр Горбаченко считает, что необычность боевой системы «Смуты» заключается не в создании новых механик, а в уникальной комбинации уже известных.

При этом пользователями будут недоступен многопользовательский режим, то же касается и компаньонов — их в игре нет. Не получится охотиться и рыбачить, такие возможности не добавят фанатские модификации, так как их поддержка не предусмотрена.

Системные требования

Минимальные:

Операционная система: Windows 10

Процессор: Intel i3 или Ryzen 3

Видеокарта: Nvidia GTX 980/1060

Оперативная память: 16 ГБ

Место на диске: 50 ГБ

Рекомендованные:

Операционная система: Windows 10

Процессор: Intel i7 или Ryzen 9

Видеокарта: Nvidia RTX 3080

Оперативная память: 32 Гб

Место на диске: 50 ГБ