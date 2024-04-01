«Смутное» время: самые интересные игры апреля
Предстоящий апрель богат на классные новинки — как громкие и ожидаемые, так и на небольшие и малоизвестные, но интересные проекты. Например, геймеры ожидают релиза российской игры «Смута» и новых приключений черепашек-ниндзя. Также из раннего доступа выйдут несколько игр, на которые стоит обратить внимание. Подробнее — в материале «Известий».
Saviorless
Разработчик: Empty Head Games
Жанр: экшен-платформер
На чем играть: PC, PS 4 и 5, Nintendo Switch, XboxOne, MacOS
Дата выхода: 2 апреля
Стильный двухмерный платформер с достаточно хардкорной сложностью и примечательной графикой, напоминающей европейскую авторскую мультипликацию. Главные герои осознают, что находятся внутри игры и должны во что бы то ни стало покинуть таинственное и странное место под названием «Улыбчивые острова».
Withering Rooms
Разработчик: Moonless Formless
Жанр: хоррор RPG
На чем играть: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Дата выхода: 2 апреля
Скрытый бриллиант, пролежавший в раннем доступе пару лет. Withering Rooms — ролевой хоррор, действие которого происходит в процедурно сгенерированном викторианском особняке, меняющемся каждую ночь. Главные цели пользователя — исследовать Мостин-Хаус в поисках страшных секретов, собирать артефакты для прокачки и сражаться с огромным количеством разношерстной нежити, призраков и ведьм. Игроки, опробовавшие Withering Rooms в раннем доступе, отмечают интересную систему проклятий, динамично подстраивающуюся среду и оригинальный лут.
«Смута»
Разработчик: Cyberia Nova
Жанр: экшен-RPG
На чем играть: PC
Дата выхода: 4 апреля
Самая ожидаемая и обсуждаемая игра отечественного игропрома по заверениям разработчиков выйдет уже в начале апреля. Несмотря на недавно продемонстрированный геймплейный ролик, вокруг «Смуты» разгораются жаркие споры: многим анимации показались недоделанными, а графика — устаревшей. События проекта развернутся в России 1612 года, в Смутное время.
Beat Slayer
Разработчик: ByteRockers' Games
Жанр: музыкальный роуглайк
На чем играть: PC
Дата выхода: 4 апреля
Новинка, которую точно нужно добавить в список желаемого всем, кто любит ритм-игры и проводил часы в Crypt of the NecroDancer. Главная героиня по имени Мия, меломанка и мастер на все руки, танцует и сражается с роботами в футуристичном Берлине 1990-х. Каждое ее движение должно соответствовать ритму саундтрека, и только плавный и умелый геймплей приведет к победе над разнообразными врагами и внушительными боссами.
Pathfinder: Gallowspire Survivors
Разработчик: BKOM Studios
Жанр: роуглайт
На чем играть: PC
Дата выхода: 4 апреля
Pathfinder — бренд настольных игр в стиле фэнтези и популярная ролевая система, похожая на DnD. Она уже получила несколько игровых экранизаций, например RPG Pathfinder: Kingmaker. Gallowspire Survivors — попытка повторить успех хита Vampire Survivors в сеттинге мира Pathfinder. Отзывы по раннему доступу смешанные, но в апреле состоится финальный релиз, и проекту определенно стоит дать шанс, особенно тем, кто оценил механики вампирского рогалика.
Ereban: Shadow Legacy
Разработчик: Baby Robot Games
Жанр: стелс-платформер
На чем играть: PC, Xbox Series X|S, Xbox One
Дата выхода: 10 апреля
Айяна — последний потомок своего народа. С помощью мистических сил и новейших технологий она должна узнать правду о собственном прошлом и спасти погибающий мир. Игра делает большой упор на скрытность и стелс. Пользователям предстоит комбинировать навыки и «Силу теней», чтобы незаметно проникать в труднодоступные локации, убивать врагов и обходить препятствия. Боевые и небоевые способности получится усилить специальным ресурсом «Отголоски», а также при необходимости создавать нужные устройства.
Turbo Kid
Разработчик: Outerminds Inc.
Жанр: метроидвания
На чем играть: PC, Nintendo Switch
Дата выхода: 10 апреля
В 2015 году вышел канадский фильм «Турбо-пацан» — остроумный фэнтези-экшен, создатели которого вдохновлялись «Безумным Максом», «Водным миром» и другими постапокалиптическими фильмами 1990-х. И вот спустя почти 10 лет в эту яркую вселенную можно снова окунуться благодаря одноименной метроидвании. Конечно же, игра будет максимально ностальгической и отсылать к проектам конца прошлого века. Парнишка на своем верном BMX-велосипеде пронесется по радиоактивным пустошам, сражаясь с бандами злодеев и мутантов.
Yet Another Fantasy Title
Разработчик: Atomic Wolf
Жанр: RPG
На чем играть: PC
Дата выхода: 10 апреля
Юмористическое фэнтези не самый частый жанр в играх. Лучшие образцы можно пересчитать по пальцам: Fables, Overlord, The Bard's Tale. Разработчики Yet Another Fantasy Title явно ориентируются на них и обещают ироничное приключение, не просто деконструирующее волшебный стиль, но и набитое под завязку пародийными отсылками к фильмам и книгам. Игрок примерит на себя роль разбойника, который не погибает под мечом очередного героя, а сам становится центральным персонажем эпического повествования. Впереди — обучение боевым искусствам и магии, классический квест, связанный с неким могущественным кольцом, и сражение с монструозным бобром.
No Rest for the Wicked
Разработчик: Moon Studios
Жанр: RPG
На чем играть: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S
Дата выхода: 18 апреля (ранний доступ)
Moon Studios зарекомендовала себя и удостоилась многочисленных наград за игры Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps. Поэтому заявлениям о том, что No Rest for the Wicked скажет новое слово в жанре, хочется верить. Среди анонсированного — мрачный мир, оригинальная эпическая фэнтези-история, династические интриги, жестокие бои и кооперативная онлайн-компания. Главный герой — один из секты мистических воинов, наделенных необыкновенными способностями, — клянется любой ценой покончить с Мором, таинственной чумой.
Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants
Разработчик: Cradle Games and Raw Thrills
Жанр: beat 'em up
На чем играть: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS 4, 5, Nintendo Switch
Дата выхода: 23 апреля
Отличная игра по мотивам мультсериала про черепашек-ниндзя 2012 года была выпущена на аркадных автоматах семь лет назад. За эти годы она обрела успех, и в этом апреле геймеры смогут запустить ураганный beat 'em up практически на всех актуальных современных консолях и ПК. Релиз Wrath of the Mutants добавит уникальный контент — три новых уровня и шесть боев с боссами, а также предложит кооперативный режим для четырех игроков.
Stellar Blade
Разработчик: Shift Up
Жанр: экшен-приключение
На чем играть: PS5
Дата выхода: 26 апреля
Крайне интересный и ожидаемый эксклюзив для PlayStation от корейских разработчиков. Действие игры происходит на постапокалиптической Земле будущего, главная героиня Ева сражается с монстрами-нейтибами с помощью холодного оружия. Игра создавалась под влиянием блокбастеров Nier: Automata и God of War, но студия вдохновлялась ими, скорее, идейно: геймплей будет уникальным.