«Смутное» время: самые интересные игры апреля

Предстоящий апрель богат на классные новинки — как громкие и ожидаемые, так и на небольшие и малоизвестные, но интересные проекты. Например, геймеры ожидают релиза российской игры «Смута» и новых приключений черепашек-ниндзя. Также из раннего доступа выйдут несколько игр, на которые стоит обратить внимание. Подробнее — в материале «Известий».

Saviorless

Разработчик: Empty Head Games

Жанр: экшен-платформер

На чем играть: PC, PS 4 и 5, Nintendo Switch, XboxOne, MacOS

Дата выхода: 2 апреля

Фото: Empty Head Games

Стильный двухмерный платформер с достаточно хардкорной сложностью и примечательной графикой, напоминающей европейскую авторскую мультипликацию. Главные герои осознают, что находятся внутри игры и должны во что бы то ни стало покинуть таинственное и странное место под названием «Улыбчивые острова».

Withering Rooms

Разработчик: Moonless Formless

Жанр: хоррор RPG

На чем играть: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Дата выхода: 2 апреля

Фото: Moonless Formless

Скрытый бриллиант, пролежавший в раннем доступе пару лет. Withering Rooms — ролевой хоррор, действие которого происходит в процедурно сгенерированном викторианском особняке, меняющемся каждую ночь. Главные цели пользователя — исследовать Мостин-Хаус в поисках страшных секретов, собирать артефакты для прокачки и сражаться с огромным количеством разношерстной нежити, призраков и ведьм . Игроки, опробовавшие Withering Rooms в раннем доступе, отмечают интересную систему проклятий, динамично подстраивающуюся среду и оригинальный лут.

«Смута»

Разработчик: Cyberia Nova

Жанр: экшен-RPG

На чем играть: PC

Дата выхода: 4 апреля

Фото: Empty Head Games

Самая ожидаемая и обсуждаемая игра отечественного игропрома по заверениям разработчиков выйдет уже в начале апреля. Несмотря на недавно продемонстрированный геймплейный ролик, вокруг «Смуты» разгораются жаркие споры: многим анимации показались недоделанными, а графика — устаревшей. События проекта развернутся в России 1612 года, в Смутное время.

Beat Slayer

Разработчик: ByteRockers' Games

Жанр: музыкальный роуглайк

На чем играть: PC

Дата выхода: 4 апреля

Фото: ByteRockers' Games

Новинка, которую точно нужно добавить в список желаемого всем, кто любит ритм-игры и проводил часы в Crypt of the NecroDancer. Главная героиня по имени Мия, меломанка и мастер на все руки, танцует и сражается с роботами в футуристичном Берлине 1990-х. Каждое ее движение должно соответствовать ритму саундтрека , и только плавный и умелый геймплей приведет к победе над разнообразными врагами и внушительными боссами.

Pathfinder: Gallowspire Survivors

Разработчик: BKOM Studios

Жанр: роуглайт

На чем играть: PC

Дата выхода: 4 апреля

Фото: BKOM Studios

Pathfinder — бренд настольных игр в стиле фэнтези и популярная ролевая система, похожая на DnD. Она уже получила несколько игровых экранизаций, например RPG Pathfinder: Kingmaker. Gallowspire Survivors — попытка повторить успех хита Vampire Survivors в сеттинге мира Pathfinder. Отзывы по раннему доступу смешанные, но в апреле состоится финальный релиз, и проекту определенно стоит дать шанс, особенно тем, кто оценил механики вампирского рогалика.

Ereban: Shadow Legacy

Разработчик: Baby Robot Games

Жанр: стелс-платформер

На чем играть: PC, Xbox Series X|S, Xbox One

Дата выхода: 10 апреля

Фото: Baby Robot Games

Айяна — последний потомок своего народа. С помощью мистических сил и новейших технологий она должна узнать правду о собственном прошлом и спасти погибающий мир. Игра делает большой упор на скрытность и стелс. Пользователям предстоит комбинировать навыки и «Силу теней», чтобы незаметно проникать в труднодоступные локации, убивать врагов и обходить препятствия. Боевые и небоевые способности получится усилить специальным ресурсом «Отголоски», а также при необходимости создавать нужные устройства.

Turbo Kid

Разработчик: Outerminds Inc.

Жанр: метроидвания

На чем играть: PC, Nintendo Switch

Дата выхода: 10 апреля

Фото: Outerminds Inc

В 2015 году вышел канадский фильм «Турбо-пацан» — остроумный фэнтези-экшен, создатели которого вдохновлялись «Безумным Максом», «Водным миром» и другими постапокалиптическими фильмами 1990-х. И вот спустя почти 10 лет в эту яркую вселенную можно снова окунуться благодаря одноименной метроидвании. Конечно же, игра будет максимально ностальгической и отсылать к проектам конца прошлого века. Парнишка на своем верном BMX-велосипеде пронесется по радиоактивным пустошам, сражаясь с бандами злодеев и мутантов.

Yet Another Fantasy Title

Разработчик: Atomic Wolf

Жанр: RPG

На чем играть: PC

Дата выхода: 10 апреля

Фото: Atomic Wolf

Юмористическое фэнтези не самый частый жанр в играх. Лучшие образцы можно пересчитать по пальцам: Fables, Overlord, The Bard's Tale. Разработчики Yet Another Fantasy Title явно ориентируются на них и обещают ироничное приключение, не просто деконструирующее волшебный стиль, но и набитое под завязку пародийными отсылками к фильмам и книгам. Игрок примерит на себя роль разбойника, который не погибает под мечом очередного героя, а сам становится центральным персонажем эпического повествования . Впереди — обучение боевым искусствам и магии, классический квест, связанный с неким могущественным кольцом, и сражение с монструозным бобром.

No Rest for the Wicked

Разработчик: Moon Studios

Жанр: RPG

На чем играть: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S

Дата выхода: 18 апреля (ранний доступ)

Фото: Moon Studios

Moon Studios зарекомендовала себя и удостоилась многочисленных наград за игры Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps. Поэтому заявлениям о том, что No Rest for the Wicked скажет новое слово в жанре, хочется верить. Среди анонсированного — мрачный мир, оригинальная эпическая фэнтези-история, династические интриги, жестокие бои и кооперативная онлайн-компания. Главный герой — один из секты мистических воинов, наделенных необыкновенными способностями, — клянется любой ценой покончить с Мором, таинственной чумой.

Teenage Mutant Ninja Turtles Arcade: Wrath of the Mutants

Разработчик: Cradle Games and Raw Thrills

Жанр: beat 'em up

На чем играть: PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS 4, 5, Nintendo Switch

Дата выхода: 23 апреля

Фото: Cradle Games and Raw Thrills

Отличная игра по мотивам мультсериала про черепашек-ниндзя 2012 года была выпущена на аркадных автоматах семь лет назад. За эти годы она обрела успех, и в этом апреле геймеры смогут запустить ураганный beat ' em up практически на всех актуальных современных консолях и ПК. Релиз Wrath of the Mutants добавит уникальный контент — три новых уровня и шесть боев с боссами, а также предложит кооперативный режим для четырех игроков.

Stellar Blade

Разработчик: Shift Up

Жанр: экшен-приключение

На чем играть: PS5

Дата выхода: 26 апреля

Фото: Shift Up