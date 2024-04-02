Мутно со временем: в российском суперхите для PC будет 12 финалов

В одном из самых интригующих релизов последних лет — отечественной ролевой игре «Смута» — будет дюжина вариантов финала, рассказали «Известиям» в компании Cyberia Nova. Разработчики подтвердили, что проект станет эксклюзивом VK Play, а выпуск на консолях и в других цифровых магазинах, в том числе на ПК, не планируется. Эксперты считают, что продукт может завоевать популярность среди российских игроков, и именно потому, что на отечественную аудиторию он и ориентирован.

Сусанина не будет

4 апреля выходит одна из самых ожидаемых российских игр этого года — «Смута». Действие разворачивается в 1612 году, когда воины народного ополчения освободили Москву от польских интервентов. Из реальных исторических персонажей в игре присутствуют лидеры ополчения — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Ивана Сусанина не будет. Зато авторы проекта обещают оригинальный саундтрек — стилизованную инструментальную музыку. То есть Мусоргского здесь услышать нельзя и увидеть пушкинских героев — тоже.

«Известия» встретились с разработчиками из компании Cyberia Nova и узнали эксклюзивные подробности релиза.

Фото: Cyberia Nova

— В игре планируется 12 вариантов концовки. Обратите внимание: это не значит, что идет разветвление сюжета на 12 веток. Просто мы собираем все действия игрока в ходе прохождения, и на основе их результатов мы выдаем ту или иную концовку , — рассказал «Известиям» продюсер Cyberia Nova Андрей Белов.

По словам разработчика, «хорошая» концовка, например, заключается в том, что герой счастлив после свадьбы и у него хорошая репутация в войсках. В конце можно будет посмотреть, к чему привели те или иные решения в ходе прохождения.

— Мы старались исторически точно отразить эпоху. С нами работали и работают большой коллектив профессиональных историков, и мы консультируемся с ними практически по каждому аспекту , — отметил Андрей Белов.

Играть за реальных исторических персонажей в «Смуте» нельзя. Главный герой проекта — вымышленный боярин Юрий Милославский. По словам авторов, он активно помогает реальным историческим деятелям в принятии ключевых решений, и все они завязаны в единую сюжетную линию.

Как и в других современных экшен-RPG, в «Смуте» планируются побочные задания, но они не повлияют на основной сюжет. В той же культовой игре «Ведьмак 3: Дикая Охота», с которой сравнивают свой релиз авторы «Смуты», побочные квесты напрямую влияли на концовку главной сюжетной линии. Например, если Геральт отказывался играть с Цири в снежки, брал деньги за нее у Эмгыра, не отпускал ее одну на совет чародеек, и запрещал ей устроить погром в лаборатории эльфа Авалакха — все эти действия приводили к плохому финалу, когда Цири уходила в Белый Хлад и не возвращалась из него.

Фото: Cyberia Nova

Большое количество различных финалов — это отличная вариативность даже для проектов мирового уровня. Да и влияние побочных квестов на основной сюжет — довольно редкое явление, которое не всем нравится, рассказал «Известиям» специалист в области видеоигр Ярослав Мешалкин.

— Многие похожие проекты (Assassin's Creed, Ghost of Tsushima) не дают поиграть за исторических персонажей. Это позволяет избежать ограничений касательно поведения, сюжетных моментов и искажения истории. То, что по мере прохождения игрок встретится с реально существовавшими личностями, но не сможет ими управлять, — хорошо, — считает креативный директор «Навигатора игрового мира» и основатель русскоязычного канала о Nintendo «NintenДА» Александр Артемов.

Где будет выпущена «Смута»

«Смута» — проект прежде всего для российской аудитории. Поэтому игра станет эксклюзивом цифрового магазина VK Play, сообщил «Известиям» Алексей Белов.

— Все остальные площадки так или иначе пытаются ущемить аудиторию, поэтому выходить на них рискованно. Там можно столкнуться с риском политически мотивированных решений в отношении проекта , — подчеркнул он.

Фото: Cyberia Nova

Игра не выйдет на Xbox, PlayStation или в других магазинах, в том числе на ПК . Разработчики также добавили, что «Смута» пока не будет переведена на другие языки и выпущена в других странах.

В то же время одной из причин популярности «Ведьмака» стало то, что игру выпустили во всех цифровых магазинах и на всех платформах, в том числе Nintendo Switch, что принесло создателям — CD Projekt RED — огромную прибыль, больше $40 млн.

— Что касается выпуска игры эксклюзивно на VK Play, то это вряд негативно повлияет на продажи, исходя в том числе из отсутствия перевода на другие языки. Для внутрироссийского проекта это вполне логичная история , — отметил Ярослав Мешалкин.

В дальнейшем, конечно, хотелось бы, чтобы отечественные разработчики игр продвигали свои идеи и видение истории на зарубежную аудиторию, а это делается как раз с помощью появления в иностранных онлайн-магазинах, подчеркнул он.

— Портирование игры на консоли тоже стоит больших денег, и далеко не факт, что все эти вложения бы отбились. Плюс, в проекте есть только русский язык, а для выпуска на международных площадках нужен минимум английский — а еще лучше сразу несколько европейских языков, — объяснил «Известиям» видеоблогер, основатель YouTube-канала об играх Denis Major Денис Русаков.

Фото: Cyberia Nova

Раньше японские разработчики всегда выпускали проекты сначала на внутренний рынок, а потом уже на мировой — поэтому то, что отечественные авторы пошли именно на такой шаг, — вполне логичное решение , добавил специалист.

Скандалы вокруг «Смуты»

Выпуск отечественного проекта о Смутном времени омрачился сразу несколькими резонансными событиями. Прошлой весной в Сеть выложили целых 18 минут еще незавершенного проекта. Впрочем, по заявлениям разработчиков, эти утечки положительно повлияли на узнаваемость продукта.

— Никакого негатива со стороны аудитории не было. Наоборот, игра стала более узнаваемой, а ожидать от ранних сборок идеального качества было бы странно, — отметил Андрей Белов.

По словам разработчиков, они осознанно шли на то, чтобы не показывать слишком много игрового процесса.

— У нас было очень ограниченное время разработки и сжатые сроки. И отвлекаться от процесса разработки, чтобы подготавливать идеальные версии игры для демонстрации, времени не было. Поэтому мы усердно работали и показали игровой процесс только тогда, когда у нас дошли руки собрать версию, которую мы можем показать нашей аудитории , — добавил Андрей Белов.

Почти за неделю до релиза продукта в VK Play была выпущена демонстрационная версия проекта — «Смутное время». В ней пользователи могут погулять по исторической Москве того времени под комментарии историка Клима Жукова.

Фото: Cyberia Nova

— Больше всего в «Смуте» меня привлекает именно демонстрационный исторический режим. Хорошо, что у разработчиков нашлись ресурсы и время добавить его в игру, — сказал директор фестиваля «СтримФест» Михаил Лисецкий.

Релиз омрачился тем, что пользователи стали критиковать проект за плохую оптимизацию. Игроки отмечали, что на достаточно мощных ПК в разрешении 2К на «эпичной» графической предустановке наблюдается от 22 до 30 кадров в секунду.



Корреспондент «Известий» также попробовал демо игры на достаточно мощном игровом ПК — с 32 ГБ оперативной памяти DDR5, Intel Core i5-12400F и RTX 3080 Ti и столкнулся с тем, что запустить «Смуту» в разрешении 4K оказалось просто невозможно: игра не давала переключить разрешение с 1080p, а количество кадров в секунду переодически просаживалось до 30.

В день выхода демо-версии в сеть утекла и полная версия продукта. Там ситуация с оптимизацией была еще хуже — в «Прологе» количество кадров в секунду падало до одного, как только главный герой заходил в здание.

— В Сеть попала версия полуторамесячной давности, сейчас дела с оптимизацией обстоят намного лучше. После утекшего билда было выпущено более 30 обновлений, — рассказал «Известиям» Андрей Белов.

Фото: Cyberia Nova

То, что такой старый образ игры попал на торренты, способно сыграть злую шутку с разработчиками: потенциальные покупатели могут решить, что это и была финальная версия, и не покупать ее, потому что форумы наводнили возмущенные отзывы первых игроков. А переубедить покупателей в обратном будет достаточно сложно, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Здесь стоит напомнить, что на старте «Ведьмака 3» у проекта тоже была довольно плохая оптимизация. Но тем не менее польским разработчикам удалось исправить все недочеты, что в итоге и сделало «Ведьмак 3» одной из самых влиятельных игр последних лет.