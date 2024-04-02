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Мутно со временем: в российском суперхите для PC будет 12 финалов

Игра о войне 1612 года обещает стать конкурентом легендарного «Ведьмака»
Фото: Cyberia Nova
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В одном из самых интригующих релизов последних лет — отечественной ролевой игре «Смута» — будет дюжина вариантов финала, рассказали «Известиям» в компании Cyberia Nova. Разработчики подтвердили, что проект станет эксклюзивом VK Play, а выпуск на консолях и в других цифровых магазинах, в том числе на ПК, не планируется. Эксперты считают, что продукт может завоевать популярность среди российских игроков, и именно потому, что на отечественную аудиторию он и ориентирован.

Сусанина не будет

4 апреля выходит одна из самых ожидаемых российских игр этого года — «Смута». Действие разворачивается в 1612 году, когда воины народного ополчения освободили Москву от польских интервентов. Из реальных исторических персонажей в игре присутствуют лидеры ополчения — Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Ивана Сусанина не будет. Зато авторы проекта обещают оригинальный саундтрек — стилизованную инструментальную музыку. То есть Мусоргского здесь услышать нельзя и увидеть пушкинских героев — тоже.

«Известия» встретились с разработчиками из компании Cyberia Nova и узнали эксклюзивные подробности релиза.

Смута
Фото: Cyberia Nova

В игре планируется 12 вариантов концовки. Обратите внимание: это не значит, что идет разветвление сюжета на 12 веток. Просто мы собираем все действия игрока в ходе прохождения, и на основе их результатов мы выдаем ту или иную концовку, — рассказал «Известиям» продюсер Cyberia Nova Андрей Белов.

По словам разработчика, «хорошая» концовка, например, заключается в том, что герой счастлив после свадьбы и у него хорошая репутация в войсках. В конце можно будет посмотреть, к чему привели те или иные решения в ходе прохождения.

Мы старались исторически точно отразить эпоху. С нами работали и работают большой коллектив профессиональных историков, и мы консультируемся с ними практически по каждому аспекту, — отметил Андрей Белов.

Играть за реальных исторических персонажей в «Смуте» нельзя. Главный герой проекта — вымышленный боярин Юрий Милославский. По словам авторов, он активно помогает реальным историческим деятелям в принятии ключевых решений, и все они завязаны в единую сюжетную линию.

Как и в других современных экшен-RPG, в «Смуте» планируются побочные задания, но они не повлияют на основной сюжет. В той же культовой игре «Ведьмак 3: Дикая Охота», с которой сравнивают свой релиз авторы «Смуты», побочные квесты напрямую влияли на концовку главной сюжетной линии. Например, если Геральт отказывался играть с Цири в снежки, брал деньги за нее у Эмгыра, не отпускал ее одну на совет чародеек, и запрещал ей устроить погром в лаборатории эльфа Авалакха — все эти действия приводили к плохому финалу, когда Цири уходила в Белый Хлад и не возвращалась из него.

Смута
Фото: Cyberia Nova

Большое количество различных финалов — это отличная вариативность даже для проектов мирового уровня. Да и влияние побочных квестов на основной сюжет — довольно редкое явление, которое не всем нравится, рассказал «Известиям» специалист в области видеоигр Ярослав Мешалкин.

— Многие похожие проекты (Assassin's Creed, Ghost of Tsushima) не дают поиграть за исторических персонажей. Это позволяет избежать ограничений касательно поведения, сюжетных моментов и искажения истории. То, что по мере прохождения игрок встретится с реально существовавшими личностями, но не сможет ими управлять, — хорошо, — считает креативный директор «Навигатора игрового мира» и основатель русскоязычного канала о Nintendo «NintenДА» Александр Артемов.

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Где будет выпущена «Смута»

«Смута» — проект прежде всего для российской аудитории. Поэтому игра станет эксклюзивом цифрового магазина VK Play, сообщил «Известиям» Алексей Белов.

Все остальные площадки так или иначе пытаются ущемить аудиторию, поэтому выходить на них рискованно. Там можно столкнуться с риском политически мотивированных решений в отношении проекта, — подчеркнул он.

Смута
Фото: Cyberia Nova

Игра не выйдет на Xbox, PlayStation или в других магазинах, в том числе на ПК. Разработчики также добавили, что «Смута» пока не будет переведена на другие языки и выпущена в других странах.

В то же время одной из причин популярности «Ведьмака» стало то, что игру выпустили во всех цифровых магазинах и на всех платформах, в том числе Nintendo Switch, что принесло создателям — CD Projekt RED — огромную прибыль, больше $40 млн.

Что касается выпуска игры эксклюзивно на VK Play, то это вряд негативно повлияет на продажи, исходя в том числе из отсутствия перевода на другие языки. Для внутрироссийского проекта это вполне логичная история, — отметил Ярослав Мешалкин.

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В дальнейшем, конечно, хотелось бы, чтобы отечественные разработчики игр продвигали свои идеи и видение истории на зарубежную аудиторию, а это делается как раз с помощью появления в иностранных онлайн-магазинах, подчеркнул он.

— Портирование игры на консоли тоже стоит больших денег, и далеко не факт, что все эти вложения бы отбились. Плюс, в проекте есть только русский язык, а для выпуска на международных площадках нужен минимум английский — а еще лучше сразу несколько европейских языков, — объяснил «Известиям» видеоблогер, основатель YouTube-канала об играх Denis Major Денис Русаков.

Смута
Фото: Cyberia Nova

Раньше японские разработчики всегда выпускали проекты сначала на внутренний рынок, а потом уже на мировой — поэтому то, что отечественные авторы пошли именно на такой шаг, — вполне логичное решение, добавил специалист.

Скандалы вокруг «Смуты»

Выпуск отечественного проекта о Смутном времени омрачился сразу несколькими резонансными событиями. Прошлой весной в Сеть выложили целых 18 минут еще незавершенного проекта. Впрочем, по заявлениям разработчиков, эти утечки положительно повлияли на узнаваемость продукта.

— Никакого негатива со стороны аудитории не было. Наоборот, игра стала более узнаваемой, а ожидать от ранних сборок идеального качества было бы странно, — отметил Андрей Белов.

По словам разработчиков, они осознанно шли на то, чтобы не показывать слишком много игрового процесса.

— У нас было очень ограниченное время разработки и сжатые сроки. И отвлекаться от процесса разработки, чтобы подготавливать идеальные версии игры для демонстрации, времени не было. Поэтому мы усердно работали и показали игровой процесс только тогда, когда у нас дошли руки собрать версию, которую мы можем показать нашей аудитории, — добавил Андрей Белов.

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Почти за неделю до релиза продукта в VK Play была выпущена демонстрационная версия проекта — «Смутное время». В ней пользователи могут погулять по исторической Москве того времени под комментарии историка Клима Жукова.

Смута
Фото: Cyberia Nova

Больше всего в «Смуте» меня привлекает именно демонстрационный исторический режим. Хорошо, что у разработчиков нашлись ресурсы и время добавить его в игру, — сказал директор фестиваля «СтримФест» Михаил Лисецкий.

Релиз омрачился тем, что пользователи стали критиковать проект за плохую оптимизацию. Игроки отмечали, что на достаточно мощных ПК в разрешении 2К на «эпичной» графической предустановке наблюдается от 22 до 30 кадров в секунду.

Корреспондент «Известий» также попробовал демо игры на достаточно мощном игровом ПК — с 32 ГБ оперативной памяти DDR5, Intel Core i5-12400F и RTX 3080 Ti и столкнулся с тем, что запустить «Смуту» в разрешении 4K оказалось просто невозможно: игра не давала переключить разрешение с 1080p, а количество кадров в секунду переодически просаживалось до 30.

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В день выхода демо-версии в сеть утекла и полная версия продукта. Там ситуация с оптимизацией была еще хуже — в «Прологе» количество кадров в секунду падало до одного, как только главный герой заходил в здание.

В Сеть попала версия полуторамесячной давности, сейчас дела с оптимизацией обстоят намного лучше. После утекшего билда было выпущено более 30 обновлений, — рассказал «Известиям» Андрей Белов.

Смута
Фото: Cyberia Nova

То, что такой старый образ игры попал на торренты, способно сыграть злую шутку с разработчиками: потенциальные покупатели могут решить, что это и была финальная версия, и не покупать ее, потому что форумы наводнили возмущенные отзывы первых игроков. А переубедить покупателей в обратном будет достаточно сложно, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

Здесь стоит напомнить, что на старте «Ведьмака 3» у проекта тоже была довольно плохая оптимизация. Но тем не менее польским разработчикам удалось исправить все недочеты, что в итоге и сделало «Ведьмак 3» одной из самых влиятельных игр последних лет.

Как заметил продюсер российского проекта, у «Смуты» не будет каких-либо платных дополнений. Таким образом, все пользователи, купившие игру, получат полную версию продукта. На вопрос «Известий», какими играми планируют заняться разработчики дальше, в Cyberia Nova отвечать отказались, заметив, что у студии «далеко идущие планы».

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