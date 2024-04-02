Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил паспорт гражданина России

Мексиканский режиссер кино и телевидения Серхио Ольхович получил паспорт гражданина России. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в пресс-службе российского посольства в Мексике.

«Очень здорово, что в это непростое для всех нас время наша страна обретает такого видного и выдающегося гражданина, как вы. Россия всегда рада тем, кто выбирает нашу страну для себя, для своего творчества по велению души и сердца», — обратился к Ольховичу посол России в Мексике Николай Софинский во время церемонии вручения паспорта.

Серхио Ольхович родился 9 октября 1941 года в Индонезии в семье русского по происхождению инженера-нефтяника Владимира Ольховича и мексиканки Катарины Грин. Ольхович учился в Москве на режиссерском факультете Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) в мастерской Игоря Таланкина с 1961 года. Окончил институт в 1969 году с дипломом режиссера кино и телевидения.

В 1971 году Ольхович дебютировал в полнометражном кино с фильмом «Кукла-королева» по одноименному рассказу Карлоса Фуэнтеса. Также он снял фильмы «Встреча одинокого человека», «Дом на юге», «Ад, которого все так боятся», «Дождь идет» и др.

Ранее, 11 января, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео вручения российского паспорта профессиональному американскому боксеру Кевину Джонсону.

3 февраля Ирина Волк рассказала, как в Красноярске полицейские вручили российский паспорт 90-летней Саушкиной Валентине Федоровне, которая в детстве была узницей фашистского концлагеря. После начала Великой Отечественной войны ее в восемь лет вместе с мамой и старшей сестрой фашистские захватчики угнали в Германию. До 1945 года она находилась на территории немецкого концлагеря.