Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ сообщили о запуске КНДР баллистической ракеты в Японское море
Интернет и технологии
Маск заявил о риске гибели человечества из-за ИИ с вероятностью 10–20%
Экономика
В России предложили ввести налог на роскошь
Общество
Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил паспорт гражданина России
Общество
Синоптик предупредил москвичей о возможном повторении аномально жаркого лета
Спорт
Пилот «Формулы-1» Хэмилтон рассказал о планах после завершения карьеры автогонщика
Общество
Умер еще один участник команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий
Общество
Симоньян отказалась уходить из публичного поля из-за угрозы покушения
Мир
В Европарламенте подсчитали сумму ежегодных расходов Германии на украинских беженцев
Происшествия
«Известия» показали последствия обстрела Донецка из РСЗО ВСУ
Интернет и технологии
В Cyberia Nova рассказали о 12 вариантах финала в новой игре «Смута»
Наука и техника
Ученые нашли механизм превращения микробов в супербактерии
Мир
The Guardian узнала о планах США и Британии отправлять ядерные отходы в Австралию
Мир
Россия развернула на Голанских высотах дополнительный пост военной полиции
Общество
Синоптики спрогнозировали потепление до +23 градусов в Москве 2 апреля
Общество
Общественники поддержали инициативу по запрету авиакомпаниям аннулировать обратные билеты

Мексиканский режиссер Серхио Ольхович получил паспорт гражданина России

0
Фото: Commons.wikimedia.org/NotimexTV
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мексиканский режиссер кино и телевидения Серхио Ольхович получил паспорт гражданина России. Об этом во вторник, 2 апреля, сообщили в пресс-службе российского посольства в Мексике.

«Очень здорово, что в это непростое для всех нас время наша страна обретает такого видного и выдающегося гражданина, как вы. Россия всегда рада тем, кто выбирает нашу страну для себя, для своего творчества по велению души и сердца», — обратился к Ольховичу посол России в Мексике Николай Софинский во время церемонии вручения паспорта.

Серхио Ольхович родился 9 октября 1941 года в Индонезии в семье русского по происхождению инженера-нефтяника Владимира Ольховича и мексиканки Катарины Грин. Ольхович учился в Москве на режиссерском факультете Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) в мастерской Игоря Таланкина с 1961 года. Окончил институт в 1969 году с дипломом режиссера кино и телевидения.

В 1971 году Ольхович дебютировал в полнометражном кино с фильмом «Кукла-королева» по одноименному рассказу Карлоса Фуэнтеса. Также он снял фильмы «Встреча одинокого человека», «Дом на юге», «Ад, которого все так боятся», «Дождь идет» и др.

К вашим «Госуслугам»: использование QR с портала вместо паспорта протестируют в 2024-м
Купить ж/д билеты и обратиться в банк можно будет без бумажного удостоверения личности

Ранее, 11 января, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк опубликовала видео вручения российского паспорта профессиональному американскому боксеру Кевину Джонсону.

3 февраля Ирина Волк рассказала, как в Красноярске полицейские вручили российский паспорт 90-летней Саушкиной Валентине Федоровне, которая в детстве была узницей фашистского концлагеря. После начала Великой Отечественной войны ее в восемь лет вместе с мамой и старшей сестрой фашистские захватчики угнали в Германию. До 1945 года она находилась на территории немецкого концлагеря.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024