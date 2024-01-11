Опубликованы кадры вручения паспорта России боксеру Кевину Джонсону

Опубликованы кадры вручения боксеру Кевину Джонсону российского паспорта. Ролик опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале 11 января.

Спортсмен оставил образец подписи в документе. После этого российский паспорт ему вручила сотрудница полиции.

На церемонии Джонсон был в футболке с изображением президента РФ Владимира Путина.

«Сегодня мои коллеги из УВМ ГУ МВД России по г. Москве в торжественной обстановке вручили паспорт гражданина Российской Федерации профессиональному боксеру Кевину Джонсону, который заявил о желании стать гражданином России», — подписала Волк видео.

Она напомнила, что российской гражданство Джонсон получил в соответствии с указом главы государства от 9 января.

Джонсон назвал 11 января своим вторым днем рождения. Ранее в январе в интервью «Известиям» боксер назвал Россию одной из любимых стран и рассказал, что приезжает сюда в течение 16 лет. Спортсмен также добавил , что он хочет посетить Сибирь и посмотреть на жизнь кочевников.

Боксер обратился к главе государства 1 апреля 2023 года с просьбой о получении паспорта РФ. Ранее сообщалось, что 44‑летний боксер подал необходимые документы в Самаре.