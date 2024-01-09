Реклама
Прямой эфир
Мир
Доступная для проживания территория сектора Газа сократилась до одной трети
Происшествия
Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Курской области
Мир
Правительство Финляндии планирует продлить закрытие границы с РФ
Интернет и технологии
Более 300 млн записей с личными данными попали в Сеть в 2023 году
Происшествия
Еще два украинских БПЛА перехватили и сбили над Курской и Орловской областями
Общество
Роспотребнадзор сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ на 51,4% за неделю
Общество
Год семьи откроют форумом на выставке «Россия» 19 января
Мир
СМИ сообщили об отсутствии прогресса в ходе тайной встречи Украины с союзниками
Мир
МО Украины разорвало контракты с фигурантом скандального дела о закупках для ВСУ
Армия
Три беспилотника самолетного типа сбиты над Курской областью
Политика
Губернатор Курской области сообщил о работе ПВО в Курске
Мир
СМИ сообщили о нехватке мест в больницах Турции из-за роста вирусных инфекций
Общество
Правительство РФ приравняло алкогольное мороженое к спиртному
Общество
«Уральские авиалинии» арендовали поле с аварийно севшим самолетом
Мир
Немецкий депутат сообщил о строящемся на Украине ремонтном центре для танков

Получивший гражданство РФ боксер Джонсон назвал Россию излюбленным местом

Боксер Джонсон: я наслаждаюсь зимними пейзажами в России
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Боксер Кевин Джонсон, получивший гражданство РФ, во вторник, 9 января, в интервью «Известиям» назвал Россию одной из любимых стран.

«Россия — это одно из моих любимых мест в мире. Бразилия и Россия — мои два любимых места в мире. А почему бы и не Россия? Я приезжаю сюда уже на протяжении 16 лет. Я поездил по окрестностям, я хочу поехать в Сибирь, посмотреть на кочевников. Я наслаждаюсь зимними пейзажами в России, не важно, в Санкт-Петербурге или же в Самаре, да и в Москве, в Чехове — мне нравится зима», — рассказал спортсмен.

Джонсон также отметил, что привыкнуть к российской зиме для него не представило трудности. Всё потому, что морозы и снежные бури есть в ряде городов США.

«Да чего мне привыкать, здесь прямо как в Нью-Джерси. Прямо сейчас там снежные бури, так что ваша погода ничем не отличается для человека из Нью-Йорка или Нью-Джерси. Разница есть только, если сравнивать с Майами, Лос-Анджелесом, Хьюстоном или Аризоной, вот кто не привык к холодам», — указал он, добавив, что хорошие ботинки и куртка — всё, что нужно зимой в Нью-Джерси.

Бить по-русски: американец удивил соперников футболкой с Путиным
В «Бойцовском клубе РЕН ТВ» публика увидит схватку легенд ММА «за 50», поединок Дацика против британского нокаутера и самую высокую женщину-боксера

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин предоставил американскому боксеру российское гражданство.

Позднее во вторник промоутер Владимир Хрюнов рассказал «Известиям», что следующий бой Джонсона уже в статусе россиянина состоится в феврале в рамках очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По его словам, боксер будет жить и работать в Самаре, в Федерации бокса.

Еще в сентябре прошлого года боксер рассказал «Известиям», что подал документы на получение российского гражданства. В апреле он, одержав победу над российским борцом Вячеславом Дациком на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», после боя заявил, что хочет жить в России, и попросил Путина выдать ему паспорт РФ.

Кевин Джонсон — 44-летний американский боксер-профессионал, провел 60 боев. На его счету 36 побед, из них 20 нокаутом, а также 22 поражения и две ничьи. Соперниками Джонсона были Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Энди Руис, Энтони Джошуа и другие звезды мирового бокса.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024