Получивший гражданство РФ боксер Джонсон назвал Россию излюбленным местом

Боксер Кевин Джонсон, получивший гражданство РФ, во вторник, 9 января, в интервью «Известиям» назвал Россию одной из любимых стран.

«Россия — это одно из моих любимых мест в мире. Бразилия и Россия — мои два любимых места в мире. А почему бы и не Россия? Я приезжаю сюда уже на протяжении 16 лет. Я поездил по окрестностям, я хочу поехать в Сибирь, посмотреть на кочевников. Я наслаждаюсь зимними пейзажами в России, не важно, в Санкт-Петербурге или же в Самаре, да и в Москве, в Чехове — мне нравится зима», — рассказал спортсмен.

Джонсон также отметил, что привыкнуть к российской зиме для него не представило трудности. Всё потому, что морозы и снежные бури есть в ряде городов США.

«Да чего мне привыкать, здесь прямо как в Нью-Джерси. Прямо сейчас там снежные бури, так что ваша погода ничем не отличается для человека из Нью-Йорка или Нью-Джерси. Разница есть только, если сравнивать с Майами, Лос-Анджелесом, Хьюстоном или Аризоной, вот кто не привык к холодам», — указал он, добавив, что хорошие ботинки и куртка — всё, что нужно зимой в Нью-Джерси.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин предоставил американскому боксеру российское гражданство.

Позднее во вторник промоутер Владимир Хрюнов рассказал «Известиям», что следующий бой Джонсона уже в статусе россиянина состоится в феврале в рамках очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По его словам, боксер будет жить и работать в Самаре, в Федерации бокса.

Еще в сентябре прошлого года боксер рассказал «Известиям», что подал документы на получение российского гражданства. В апреле он, одержав победу над российским борцом Вячеславом Дациком на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», после боя заявил, что хочет жить в России, и попросил Путина выдать ему паспорт РФ.

Кевин Джонсон — 44-летний американский боксер-профессионал, провел 60 боев. На его счету 36 побед, из них 20 нокаутом, а также 22 поражения и две ничьи. Соперниками Джонсона были Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Энди Руис, Энтони Джошуа и другие звезды мирового бокса.