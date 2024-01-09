Получивший гражданство РФ боксер Джонсон проведет следующий бой в феврале
Первый поединок боксера Кевина Джонсона, получившего гражданство РФ, состоится в феврале в рамках очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». О ближайших планах бойца 9 января рассказал «Известиям» промоутер Владимир Хрюнов.
Он напомнил, что ранее в этот день президент РФ Владимир Путин предоставил американскому боксеру российское гражданство.
«Сегодня, действительно, состоялось очень большое событие — указ президента Российской Федерации по поводу вступления в гражданство Кевина Джонсона. У него очень большие планы, он будет жить и работать в Самаре, в Федерации бокса. <…> В феврале планируем проведение очередного боя», — рассказал Хрюнов
Промоутер добавил, что Джонсон уже многое сделал для российского бокса, при этом продолжает трудиться.
Еще в сентябре прошлого года боксер рассказал «Известиям», что подал документы на получение российского гражданства.
В апреле он, одержав победу над российским борцом Вячеславом Дациком на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», после боя заявил, что хочет жить в России, и попросил Путина выдать ему паспорт РФ.
Кевин Джонсон — 44-летний американский боксер-профессионал, провел 60 боев. На его счету 36 побед, из них 20 нокаутом, а также 22 поражения и две ничьи. Соперниками Джонсона были Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Энди Руис, Энтони Джошуа и другие звезды мирового бокса.