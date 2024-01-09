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Путин предоставил российское гражданство боксеру из США Кевину Джонсону

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Президент РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксеру Кевину Джонсону. Соответствующий указ опубликован 9 января на официальном портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Джонсон Кевин Блю, родившийся 7 сентября 1979 года, в Соединенных Штатах Америки», — говорится в документе.

Кроме того, указом главы государства гражданство страны предоставили форварду петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Брендану Лайпсику из Канады, потомку императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрею Калагеорги из США, а также участнику войны на Балканах Ратко Самацу из Югославии, выдачи которого добивалась Босния и Герцеговина. Он прибыл в 1999 году в Курган на лечение, Сараев обвинял его в военных преступлениях, якобы совершенных в 1993-м.

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Еще в сентябре прошлого года боксер рассказал «Известиям», что уже подал документы на получение российского гражданства.

В апреле он, одержав победу над российским борцом Вячеславом Дациком на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», после боя заявил, что хочет жить в России, и попросил Путина выдать ему паспорт РФ.

Российский боксер, депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с «Известиями» прокомментировал высказанное Джонсоном намерение получить гражданство. По его словам, спортсмен, возможно, решил, что уже не сможет активно участвовать в боях в США, но вполне может ярко проявить себя в России. При этом Валуев напомнил, что американские бойцы Рой Джонс – младший и Джефф Монсон также получили гражданство РФ.

Кевин Джонсон — американский боксер-профессионал, провел 60 боев. На его счету 36 побед, из них 20 нокаутом, а также 22 поражения и две ничьи. Соперниками Джонсона были Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Энди Руис, Энтони Джошуа и другие звезды мирового бокса.

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