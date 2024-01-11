Получивший гражданство РФ боксер Джонсон назвал 11 января вторым днем рождения

Боксер Кевин Джонсон, получивший российское гражданство, назвал 11 января вторым днем рождения.

В футболке с портретом президента России Владимира Путина и российским паспортом в руках боксер исполнил в свою честь песню Happy Birthday («С днем рождения»).

«С днем рождения меня, с днем рождения, дорогой Кевин Владимирович, с днем рождения меня», — спел спортсмен.

9 января президент России предоставил Джонсону российское гражданство. В тот же день в интервью «Известиям» боксер назвал Россию одной из любимых стран и рассказал, что приезжает сюда в течение 16 лет. Спортсмен также добавил , что он хочет посетить Сибирь и посмотреть на жизнь кочевников.

Также 9 января промоутер Владимир Хрюнов рассказал «Известиям», что следующий бой Джонсона уже в статусе россиянина состоится в феврале в рамках очередной суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По его словам, боксер будет жить в Самаре, работать в Федерации бокса.

Кевин Джонсон — 44-летний американский боксер-профессионал, провел 60 боев. На его счету 36 побед, из них 20 нокаутом, а также 22 поражения и две ничьи. Соперниками Джонсона были Тайсон Фьюри, Виталий Кличко, Энди Руис, Энтони Джошуа и другие звезды мирового бокса.