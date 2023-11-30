К вашим «Госуслугам»: использование QR с портала вместо паспорта протестируют в 2024-м

Пилоты по использованию приложения «Госуслуги» вместо паспорта планируют провести в 2024 году . Об этом «Известиям» заявил директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Дмитрий Дубынин. Среди ситуаций, в которых будет достаточно QR-кода с госпортала, — обслуживание в банке и МФЦ, покупка ж/д билетов и посадка на рейс, а также приобретение товаров с возрастным ограничением. Планы протестировать технологию в 2024 году подтвердили в «Сбере» и РЖД . Это упростит получение услуг, отмечают эксперты. Вот только риски утечки персональных данных повысятся.

Цифровой паспорт начнет работать с 2024 года

В следующем году россияне смогут получить целый ряд услуг без паспорта. В Минцифры совместно с заинтересованными ведомствами работают над проектом постановления — в нем определят жизненные ситуации, в которых россияне смогут использовать электронные документы в приложении «Госуслуги» для подтверждения личности , сообщил «Известиям» директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры России Дмитрий Дубынин.

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— Отдельные пилоты планируем провести уже в 2024 году . Будет несколько кейсов по использованию приложения вместо паспорта. Среди них — обслуживание в банке и МФЦ, покупка ж/д билетов и посадка на рейс, а также приобретение отдельных категорий товаров. Они будут вводиться поэтапно, чтобы рынок успел подготовиться , — отметил глава департамента.

Судя по проекту постановления Минцифры, который опубликовали в октябре, применять «Госуслуги» вместо паспорта можно будет и в других ситуациях:

— для прохода на мероприятие с возрастным ограничением или музей;

— при обращении к операторам сотовой связи;

— для входа в офисный центр с пропускной системой;

— при отправке или получении посылок и заказных писем;

— при заселении в гостиницу;

— при посещении частной медицинской организации.

Дмитрий Дубынин добавил: бизнес уже подтверждает, что готов оказывать такие услуги . Если инструмент хорошо себя зарекомендует, то перечень кейсов, при которых разрешается использовать цифровое удостоверение личности, можно будет расширить.

Для использования новой функции человек должен будет сдать биометрию и разместить свое фото в приложении «Госуслуги» . Затем по запросу он сможет предъявлять специальный QR-код, который появится в системе .

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Предполагается, что при проверке будут отображаться только необходимые сведения . Например, при покупке алкоголя продавец увидит возраст, а при оформлении финансового продукта — также ФИО, паспортные данные и другую нужную информацию.

При этом электронные документы не отменят бумажные, подчеркнул Дмитрий Дубынин. В случаях, определенных правительством, цифровые копии при желании можно будет использовать наравне с оригиналами документов.

Где будут принимать «Госуслуги» вместо паспорта

Начать тестирование посадки пассажиров в некоторые поезда холдинга РЖД с помощью QR-кода из приложения «Госуслуги» планируется в апреле 2024 года , рассказали в пресс-службе компании. Если результаты эксперимента на пилотном полигоне будут успешными, то там намерены расширять перечень поездов и маршрутов, билеты на которые можно приобрести с помощью новой технологии.

В «Сбере» тоже рассчитывают начать принимать приложение в офисах банка в 2024 году. Сейчас там прорабатывают технические детали проекта с Минцифры . Затем потребуется доработка и со стороны финорганизации, сообщили «Известиям» в пресс-службе. Там добавили: переход на использование «Госуслуг» в качестве аналога паспорта будет добровольным. Это позволит игрокам рынка поддержать технологию по мере готовности.

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Любое внедрение новых механизмов, даже в режиме пилота, требует от участников приобретения оборудования для считывания цифровых документов, — отметил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков.

В то же время, использование приложения «Госуслуги» в качестве еще одного способа идентификации клиентов поможет упростить обслуживание в банках , считают в пресс-службе ВТБ. Например, это позволит сократить время получения финуслуг и число документов, которые необходимо принести при личном обращении в отделение .

В обсуждении проекта также участвуют операторы мобильной связи. В Tele 2 планируют присоединиться к пилоту, когда будет готова законодательная база , сообщили в пресс-службе организации. Там отметили, что поддерживают инициативы, которые направлены на облегчение клиентского пути. Новый сервис можно использовать для активации SIM-карт и операций по обслуживанию.

Плюсы и минусы цифрового удостоверения личности

Новый механизм также поддержали на страховом рынке. Проект поможет облегчить доступ граждан к различным услугам , согласился генеральный директор «Национальной страховой информационной системы» (НСИС) Николай Галушин. Он подчеркнул: с точки зрения заключения договора ничего не меняется. Однако могут возникнуть риски утечки персональных данных . Поэтому нужна надежная защита личного кабинета на «Госуслугах», отметил эксперт.

Новые сервисы также должны быть защищены от мошенничества, чтобы граждане не боялись ими пользоваться, согласился Алексей Войлуков.

Успех инициативы будет зависеть от схемы технического воплощения , считают в ВТБ. А также — от скорости актуализации данных в приложении (например, при смене паспорта) и от информированности россиян о новой опции.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

На начальной стадии возможность предъявить цифровое удостоверение личности, скорее всего, будет востребована лишь у наиболее технически продвинутых клиентов , считает председатель совета ассоциации профессиональных страховых брокеров (АПСБ) Катерина Якунина. Однако, когда россияне поймут преимущества использования цифрового аналога, они начнут более активно подключаться к системе, уверен основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский.