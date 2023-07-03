Задание машин: как новые технологии меняют образование

С этого года российские абитуриенты смогут подавать документы для поступления в вузы через портал госуслуг. Высокие технологии меняют все области жизни человека, в том числе и образование. Фактически получить хорошие знания с развитием онлайн-обучения можно не выходя из дома. Но будет ли достаточно такого образования для достижения успехов в профессиональной деятельности? Только ли позитивны перемены от распространения высоких технологий в образовательном процессе, какие тренды сейчас являются определяющими, что еще нужно преодолеть для того, чтобы обучение стало максимально эффективным?

Большая перемена

Сейчас по телевидению демонстрируют рекламный ролик, в котором говорится, что технологии принципиально изменили образование, а неизменным остается только учитель. В принципе невозможно не согласиться, за исключением того, что и преподавателям приходится тоже меняться, чтобы применять все достижения в процессе обучения. И правда, оценку в цифровом дневнике уже не подделаешь, школу, чтобы не узнали родители, не прогуляешь, не говоря уже о школьных родительских чатах, где решаются все проблемы. Теперь и заявления в вуз, причем сразу в несколько, можно подавать через портал госуслуг.

Но это, так сказать, очевидный слой изменений. В образовании происходят глубинные сдвиги, причем как в среднем, так и в высшем.

Как полагает научный руководитель Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов, цифровая революция имеет два крупных последствия. Первое — это массовые открытые онлайн-курсы, которые дают возможность по крайней мере слушать очень хороших преподавателей. А в некоторых случаях — и получать обратную связь. Сюда же можно отнести и оцифровку книг из библиотек, архивов в музеях и т.п.

По словам Ярослава Кузьминова, в этом сегменте есть и пока не реализованные возможности — симуляторы. Конечно, они весьма полезны для тех, кто уже получил образование для отработки важнейших профессиональных навыков. Но, уверен научный руководитель «Вышки», симуляторы могут быть весьма полезны и в процессе получения высшего образования:

— Различные игры, моделирующие разные ситуации, проводящие через разные кризисные ситуации, тоже позволят очень хорошо обучать. Это пока не реализовано.

От булыжника к алмазу

И вторая тенденция — это Learning Management Systems (LMS, программное приложение для администрирования учебных курсов в рамках дистанционного обучения), система цифровой организации учебного процесса, которая обеспечивает возможность обратной связи с каждым студентом. Что очень важно в системе образования, которая основана не на индивидуальном подходе.

— Как только от персонального учителя вы перешли к обучению в классе, группе, мы половину людей теряем. У любого преподавателя, каким бы гениальным он ни был, не хватает сил на всех. Кто-то из учеников становится центром, а кто-то теряет смысл своего обучения, поскольку убежден, что его достижения никому не интересны, — сказал Ярослав Кузьминов.

Таким образом, уже с младых ногтей человек получает установку на неуспешность. При этом внедрение технологий в учебный процесс — хорошая возможность попытаться обеспечить стопроцентную обратную связь. Каждого студента не отпустить, каждого учащегося не отпустить.

Директор Президентского физико-математического лицея № 239 Максим Пратусевич согласен: главная проблема системы образования в том, что она стандартизированная, а не индивидуальная. Последняя слишком дорого стоит.

— Стандартизированная система гранит булыжник, а не шлифует алмаз. И поэтому в результате получается что-то такое усредненное. Возможно, применение технологий, педагогически соответствующим образом обработанных, позволит нам в рамках вот этой стандартизированной системы индивидуализировать подходы, — отметил он.

Он рассказал: очень важно, чтобы за счет высоких технологий определялся индивидуальный подход к каждому ученику. При этом общественно приемлемым должно быть разное поведение с разными детьми.

— Но надо понимать, что это очень большая перестройка, причем не только на уровне класса, но и на уровне всей системы управления, — отметил Максим Пратусевич.

Не в простоте счастье

Однако новые технологии, которые делают процессы, в том числе обучения, более удобными, могут иметь и негативное влияние, что важно учитывать. Так, искушение максимально ограничить свой мир онлайном может сильно повлиять на качество образования, в процессе получения которого очень важно общение.

Кроме того, новые технологии не только упрощают доступ к получению знаний, но и позволяют обучение избегать. Для примера: многие студенты уже используют ChatGPT, чтобы писать рефераты. Большие надежды они возлагают на искусственный интеллект и в дальнейшей имитации получения образования. Скажем, надеются на то, что сеть напишет за них курсовые, дипломные работы и т.д.

Причем особая проблема состоит в том, что пока существует большой информационный разрыв ChatGPT между языками. Как рассказал Ярослав Кузьминов, в «Вышке» провели эксперимент, задав вопрос про Первую мировую войну.

— На русском языке получили, честно говоря, очень унылые результаты. Развели руками. Кто-то говорит: «Давай на английском зададим». Получили очень приличные результаты, поскольку и массив информации больше, и тексты на порядок умнее. Всё объясняется просто. На русском языке ИИ в основном анализирует блоги. Преодолеть это можно в течение лет пяти, — сообщил он.

Получается, что существует риск получения поверхностных и некорректных знаний, по сравнению с которыми даже информация из «Википедии» покажется высококачественной.

Важно также отметить: если человек использует новые технологии не в качестве инструмента, а подменяет ими процесс обучения, то в дальнейшем он не сможет их совершенствовать, а значит, управлять ими.

Как точно отметил Максим Пратусевич, «мы должны растить не пользователя образования, а его властелина». То есть уже в школе нужно вводить машинное обучение, привлекать специалистов из IT-индустрии.

Есть и еще один вызов, которые бросают нам стремительно развивающиеся высокие технологии, — необходимость беспрерывного пожизненного обучения, переобучения и т.п. Даже чтобы оставаться на месте, придется бежать.