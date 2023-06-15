«Мы постоянно развиваем цифровое ядро нашей службы»

Маркетплейсы поставили отметку «Товар проверен» уже на 8-9 млн карточек продукции, рассказал «Известиям» руководитель Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация) Назарий Скрыпник на полях Петербургского экономического форума. В первую очередь речь идет о детских товарах. В то же время ведомство активно регистрирует новые сертификаты — например, на электронику, заменившую ушедшие с российского рынка бренды.

— В июне прошлого года вы заявили, что Росаккредитация сократила проверки бизнеса на 60% за два года. Как сейчас обстоят дела? Многие депутаты предлагают отменить мораторий на проверки, а как вы к этому относитесь?

— Спокойно. Да, мораторий случился, количество проверок сократилось, но мы рассматриваем возможность жить как с ним, так и без него. Изучаем результаты наших лабораторных исследований, через систему следим, какие сертификаты появляются. У нас есть механизмы прекращения сертификатов. Не видим препятствий для дальнейшего контроля за рынком.

— Ваша служба заключила соглашение с некоторыми маркетплейсами о проверках качества товара. Что это значит для продавцов?

— Необязательно быть сотрудником госорганов, чтобы заметить некачественные или контрафактные товары на маркетплейсах. С ними мы и боремся. Возьмем для примера детские ботинки. На карточку товара ставится ссылка на реестр Росаккредитации — он публичный и достоверный, каждый может зайти. Выбирая ботиночки, вы проверяете, действует ли на них сертификат, не прекращен ли, существует ли вообще — убеждаетесь в безопасности. То есть продавцы, которые продвигают некачественные товары, попадают под регулирование. Они будут вынуждены отдать партию. Мы верим, что это поможет ограничить попадание такой продукции на рынок.

— В примере с ботинками — это какая-то наклейка, плашка должна быть на товаре?

— Вы заходите на маркетплейс, открываете страничку с детскими ботинками, и внизу появляется зеленая галочка с надписью «Товар проверен». Кликаете на нее, переходите в реестр Росаккредитации и убеждаетесь в наличии сертификата.

Следовательно, продукция проверена и безопасна с точки зрения оценки соответствия, говоря сухим языком. Если галочки нет — повод задуматься .

— Никогда не обращала на нее внимания.

— Сейчас статистика «гуляет», но, по нашим данным, ссылку имеют уже от 8 до 9 миллионов товаров. Я привел в пример продукцию для детей, потому что она в приоритете.

— Я правильно понимаю: именно ваше агентство занимается проверкой качества и соответствия?

— Мы аккредитовываем испытательные центры, которые, в свою очередь, занимаются проверкой качества. Затем они вносят данные о сертификате в наш реестр.

— А как Росаккредитация помогает нашим производителям-экспортерам при поставках, скажем, на рынки Ближнего Востока?

— Да, вектор поменялся на Восток, Юго-Восточную Азию. Зачастую в этих странах есть дополнительные требования к продукции. Например, в одну из мусульманских стран нельзя отправить продукты без сертификата «Халяль». Они просто туда не попадут. Наша ключевая задача — снизить нетарифный барьер, чтобы при отправке условной курицы в условные Арабские Эмираты приняли сертификат подтверждения, выданный аккредитованным нами органом.

Мы ведем большую многоступенчатую работу. В первую очередь заключаем соглашения — к примеру, по аккредитации «Халяль» со странами Персидского залива. Росаккредитация проверяет светскую часть: как работает орган, какие у него документы, насколько образованные сотрудники. Орган Залива «Халяль» проверяет религиозную часть. Если обе совпадают, выдаем свидетельство, и потом контейнеры с той же курицей отправляются с этим документом.

Мы сделали большие шаги, заключив такое соглашение. Сейчас первые учреждения готовятся к аккредитации по этой схеме. Надеюсь, до конца года она полностью заработает, и нам будет чем похвастаться.

— В 2023 году власти продлили срок, в течение которого бизнес может использовать упрощенную декларацию. Скоро он истекает. Планируете продлевать?

— Было вынужденное решение. Мы не смогли бы, например, поехать на производство iPhone, так как он в Китае, хотя это лояльная дружественная страна. Если выберем страну, с которой нет дружественных отношений, мы не сможем поехать и убедиться, что товары достаточно качественные. Поэтому была разработана достаточно удобная для всех схема упрощенной декларации. Вы заходите, заводите определенный объем документов, регистрируетесь.

Схема заработала. За полгода в ней появилось 90 тыс. документов, а мы живем в этом процессе уже около полутора лет, поэтому предприниматели со всей страны пользуются. Настроили механизм, чтобы можно было за 2-3 дня проверить, что за декларация была зарегистрирована. Если есть нарушения, приостанавливаем.

Имеются полярные точки зрения. Кто-то просит продлить такой порядок, кто-то — уменьшить или прекратить. Обсуждаем, скоро решим.

— Насколько, по сравнению с 2021 годом, изменилось количество заявок на получение сертификата соответствия на радиоэлектронную продукцию, промышленную, потребительскую электронику?

— Это очень просто понять: взгляните на полки в магазинах. Год назад мы видели одну линейку электронных товаров, был определенный объем сертификатов под них, но с тех пор многие марки заместились. Стали завозиться товары из других стран, а это повлекло выпуск новых сертификатов — соответственно линейка расширяется . Кто бы что ни говорил, количество бытовой техники, брендов по оценке соответствия увеличивается. Заинтересованность у рынка есть.

— Насчет «Халяля» — в России появились первые стандарты продукции. Как сейчас проходят процедуры соответствия и какой экспортный потенциал у этих товаров?

— Без стандартов невозможно аккредитовать орган и получить сертификат. Это первое. Вторая большая составляющая механизма — сотрудники. Росаккредитация взяла на себя обязанность обучить экспертов в этой области, мы взяли их из разных регионов преимущественно с мусульманским населением.

В некоторых странах требуют оглушать животное перед убоем, в некоторых нет. Смотрим, куда ввозим, адаптируемся.

— Как проходит цифровая трансформация в ведомстве? Что удалось сделать, к чему стремитесь?

— Мы постоянно развиваем цифровое ядро нашей службы — федеральную государственную информационную систему Росаккредитации. В ней обеспечен целый ряд процессов. Для понимая — похоже на «Госуслуги». Даже у них есть свой вход.

Раньше нужно было заполнять всё бумажно, потом внутри системы, а сейчас и через «Госуслуги». Сократили сроки: документы в электронном виде и двигаются практически автоматически.

Процесс трудоемкий, в нем задействовано много людей. Для аккредитации того или иного испытательного центра действовал срок 105-110 рабочих дней, то есть почти добрые полгода. Сейчас на всё уходит около 40 дней и это не предел. Будем повышать скорость реагирования на выпуск неправильно оформленных сертификатов.

А недавно появилась возможность просматривать страницу через телефон — действует сертификат или нет. Был только десктопный формат, сделали мобильную версию.

Давно существует, например, QR-код на сертификате. Можно навести камеру и сразу получить ссылку на вход в систему. Во всех элементах мы что-то ускоряем, упрощаем, убираем барьеры. Цифровизация проводится именно для этого, а не сама по себе.