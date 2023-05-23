Блоковое решение: продажи небезопасных товаров автоматически прекратят

Власти намерены блокировать продажи товаров в случае прекращения действия их сертификатов качества и безопасности. В ближайшее время оператор маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и Росаккредитация запустят пилотный проект и опробуют новый механизм работы. У каждой единицы продукции появится идентификационный номер, его привяжут к конкретному сертификату. Как только срок действия документов закончится, продажи остановят — например, изделия не смогут проходить на кассе. Пока торговля не может оперативно выводить из оборота товары с проблемными разрешительными документами: их выдают в целом на партию.

Привязать к документам

В ближайшее время ЦРПТ и Росаккредитация запустят пилотный проект, который позволит блокировать продажи товаров с недействительными разрешительными документами. Об этом «Известиям» рассказали в центре. Речь идет о сертификатах, которые подтверждают качество и безопасность. Практически все потребительские изделия должны получать такие документы: продукты, техника и электроника, одежда, обувь, парфюмерия, бытовая химия, мебель, товары для детей и так далее. Розница не имеет права реализовывать их без специальных бумаг .

Торговые сети проверяют такие документы перед началом продаж, покупатели также могут запросить их у магазинов. Плюс их можно проверить через систему ЦРПТ «Честный знак», она автоматически подгружает сертификаты качества на маркированные изделия . Во время реализации торговые сети не могут контролировать, что происходит с документами. Регулятор может установить, что в них есть ошибки, либо отозвать их. У государства нет механизмов для того, чтобы оперативно прекратить реализацию такой продукции, подчеркнули в ЦРПТ.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Дело в том, что сертификаты выдают на партии изделий. На практике невозможно что-либо сказать о конкретной единице. А значит, есть риск, что в рознице может оказаться продукция без разрешительных документов . Получается, что если с этими бумагами что-то произошло, то неясно, торговлю какими конкретно товарами прекращать и изымать. Поэтому ЦРПТ с Росаккредитацией запускают пилотный проект, который поможет решить проблему.

Регуляторы намерены создать для каждой единицы продукции идентификатор. Речь идет о GTIN — это международный код маркировки и учета. Его указывают рядом со штрихкодом на упаковке. Эти коды привяжут к сертификатам, указав их перечнем в документах. Такой подход позволит автоматически не пускать в продажу товары с недействительными разрешительными документами , добавили в ЦРПТ.

— Мы сможем контролировать и ограничивать старт продаж товаров с несоответствующими документами, которые подтверждают качество и безопасность , — рассказал «Известиям» директор по контрольной деятельности ЦРПТ Антон Гущанский.

По итогам эксперимента власти решат: нужно ли в моменте блокировать продажи товаров либо сначала следует извещать торговые сети и производителей о попытках реализации таких изделий . Пока проект ЦРПТ и Росаккредитации коснется только уже промаркированной продукции.

«Известия» направили запросы в Минпромторг и Росаккредитацию.

Справка «Известий» Маркировка позволяет защищать потребителей от нелегальных товаров. Она стартовала в августе 2016 года с меховых изделий, в 2018-м в систему включили парфюмерию, в июле 2020-го — сигареты и обувь, в январе 2021-го — молочную продукцию и в марте 2023-го — детскую воду. Такой подход позволяет добросовестным производителям не терять средства, проигрывая тем, кто выпускает дешевые подделки. Оператор системы маркировки — ЦРПТ.

Тройной эффект

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) рассказали «Известиям», что пока невозможно оценить влияние такого подхода. Компании, которые входят в объединение, готовы принять участие в эксперименте , отметил председатель президиума АКОРТ Игорь Караваев. Это позволит заранее выработать оптимальные решения для бизнеса и регулятора , добавил он.

Инициатива актуальна, она будет иметь тройной эффект, сказал «Известиям» президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

— На наш взгляд, она защитит добросовестных предпринимателей — позволит им избежать возможных последствий, в том числе уголовного наказания. Бизнес будет понимать, что у продукции недействительные документы или что попасть в оборот может конкретная единица с несоответствующими документами , — пояснил эксперт. — Система также подсветит тех, кто пренебрегает законом, к ним можно будет оперативно применить меры воздействия. Кроме того, этот подход позволит защитить потребителя от небезопасных или некачественных товаров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На практике к реализации такого подхода нужно подходить взвешенно и осторожно, чтобы не навредить добросовестным производителям , подчеркнул зампред правления «Руспродсоюза» (объединяет изготовителей) Дмитрий Леонов.

— Главный риск для бизнеса — изъятие из оборота товаров честных игроков из-за проблем с разрешительной документацией. Сейчас механизмы осуществления инициативы непрозрачны и недоработаны : непонятно, кто и по каким критериям будет контролировать соответствие продукции разрешительным документам, на основании чего будут принимать решения о блокировке продаж, как будут решать споры между участниками рынка при их наличии и другое, — отметил эксперт.