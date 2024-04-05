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С наступающим Благовещением: красивые открытки и поздравления

«Известия» подготовили открытки и картинки на Благовещение
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Христиане 7 апреля отмечают большой церковный праздник — Благовещение Пресвятой Богородицы. Согласно Писанию, в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и возвестил, что через нее в мир явится Спаситель, приход которого предрекали пророки. В 2024 году дата праздника выпадает на воскресенье. «Известия» подготовили красивые открытки и поздравления к Благовещению, которыми можно поделиться с родными и близкими.

Открытки и картинки с наступающим Благовещением в 2024 году

Благовещение относится к одному из главных православных праздников, которые посвящены событиям земной жизни Иисуса Христа и Богородицы. Именно с Благовещения начинается история земного воплощения Спасителя, поэтому этот день особенный для всех христиан.

С Благовещением!Праздник находится на пороге Светлой Пасхи. Он наполнен радостью и само слово «радуйся» часто звучит в молитвах. Во время литургии в православных храмах слышится: «Богородице Дево, радуйся…» Католическая молитва к Деве Марии, которую еще называют «Ангельское приветствие», также начинается со слов: «Радуйся, Мария» (Ave Maria).

7 апреля — Благовещение: история, традиции, что можно и нельзя делать

Чувство радости ключевое в праздник. Ведь посланник Божий возвестил не просто о рождении ребенка, а о воплощении Бога в человеческом естестве, даровав людям надежду на спасение. Согласно богословским толкованиям, благая весть, принесенная архангелом Гавриилом, стала первой для человечества после изгнания Адама и Евы из рая.

С наступающим БлаговещениемДаже несмотря на Великий пост, верующим в этот день даются небольшие послабления. Например, разрешается съесть немного рыбы и выпечки без мяса, а также выпить немного красного вина.

В этот светлый и радостный праздник существует красивая традиция — запускать в небо белых голубей. Птицы олицетворяют присутствие Святого Духа, а также свободу, данную верующим через воплощение Спасителя. Этот обычай соблюдается во всех храмах страны. В Москве стаю голубей отпускает патриарх Кирилл. Каждый год посмотреть на полет птиц собираются сотни человек.

С наступающим Благовещением

Стихи и проза: поздравления с наступающим Благовещением Пресвятой Богородицы

Уже накануне Благовещения христиане начинают поздравлять друг друга с наступающим праздником. Друг другу желают мира, добра, Божьего благословения и добрых вестей. Выразить пожелания можно своими словами, главное, чтобы они исходили от чистого сердца.

Какого числа Пасха в 2024 году

Вот примеры того, как поздравить близких:

«С Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю вам мира в доме, любви ближних и Божьего благословения! Пусть сохранит вас заступница наша Богородица и каждый час будет наполнен добрыми вестями!»

С Благовещением

«Поздравляю с Благовещением! Желаю мудрости, любви, смирения и терпения в жизненных испытаниях. Пусть в вашей жизни будут только благие вести, а Господь дарует радость, счастье, сохранит от всех горестей и бед. Мира, добра и всех благ!»

«Поздравляю с большим христианским праздником — Благовещением Пресвятой Богородицы! Пусть будут чистыми помыслы и действия, а вера крепка и непоколебима. Счастья вам и благих вестей. Пусть всё в жизни приносит душевное удовлетворение, мир и гармонию. С праздником!»

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Поздравить с праздником можно не только в прозе, но и стихах:

«В Благовещенье желаю

Долгих и счастливых лет.

Пусть Небесная Царица

Бережет вас от всех бед!»

С Благовещением«Благих вестей вам и добра

В Благовещенье желаю.

Пусть Богородица всегда

Ваш дом от зла оберегает!»

Открытки подготовлены «Известиями» с использованием фото Getty Images, Константина Кокошкина, Евгения Одинокого и Сергея Пятакова.

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