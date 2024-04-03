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4 апреля — Международный день интернета: как появился праздник

В мире 4 апреля отмечают Международный день интернета
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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В России и других странах мира 4 апреля отмечается Международный день интернета. Празднования проходят в день памяти святого Исидора Севильского, который считается покровителем Сети. В 2024 году торжество приходится на четверг. О том, как появился праздник и какие традиции с ним связаны, рассказывают «Известия».

Международный день интернета – 2024: история праздника

Инициатива учреждения торжества принадлежит Католической церкви. Верующие в эту дату вспоминают святого Исидора, средневекового ученого и богослова. Он стал создателем первой в истории энциклопедии «Этимологии» в 20 томах, в которой дана трактовка всех существующих в мире вещей и явлений.

Церковь признала Всемирную сеть такой же сокровищницей знаний, накопленных человечеством. Когда обсуждался вопрос, кого выбрать святым покровителем интернета, пользователи отдали свои голоса за Исидора Севильского, до этого уже признанного покровителем учеников и студентов.

В 2003 году папа Иоанн Павел II официально утвердил решение, а 4 апреля стал Международным днем интернета. Некоторые пользователи находят дату праздника символичной, так как цифры 4.04 по своему написанию напоминают ошибку 404 («Страница не найдена»), известную всем пользователям.

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Международный день интернета – 2024: традиции

День интернета считают своим праздником программисты, веб-мастера, дизайнеры, разработчики игр, блогеры, а также все пользователи Сети независимо от места их проживания. В профессиональных кругах устраивают корпоративы и чаепития. В соцсетях поздравляют друзей и коллег.

К праздничной дате часто приурочены различные семинары, конференции и просветительские мероприятия, на которых говорят о развитии и будущем интернета. Разработчики презентуют новинки интернет-индустрии, а молодежь участвует во флешмобах и конкурсах с розыгрышем призов.

Много тематических сюжетов появляется в СМИ. Журналисты рассказывают о приоритетных проектах в сфере цифровых технологий, реализации задач по обеспечению доступа к Всемирной сети в регионах, правилах поведения в интернете, включая такую тему, как кибербезопасность.

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Международный день интернета – 2024: интересные факты

Интернет стал самым важным открытием XX века. Изначально его применяли в военных целях как надежную систему передачи информации. Общедоступной Всемирная паутина стала в 1991 году благодаря Европейской физической лаборатории, которая подарила миру протокол www — World Wide Web.

Это событие полностью изменило жизнь людей. Сегодня общее число интернет-пользователей составляет более 5 млрд человек, почти 70% населения мира. В интернете ищут нужные сведения, знакомятся, учатся, смотрят фильмы, слушают музыку и совершают покупки. Согласно ежегодному отчету сервиса Datareportal, в среднем пользователи проводят в Сети около 7 часов в день, используя компьютер или мобильные устройства.

Вскоре после появления интернета в ряде стран заговорили о такой проблеме, как интернет-зависимость. В календаре праздников даже появилась отдельная дата — Международный день без интернета. Ежегодно в последнее воскресенье января пользователей призывают хотя бы один день в году прожить в реальном мире, отложив все гаджеты.

Ранее «Известия» писали, что в России есть свой День интернета. Его отмечают 30 сентября — в день, когда была проведена первая перепись пользователей Рунета. Тогда интернетом пользовалось около миллиона россиян.

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