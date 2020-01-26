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Эксперты назвали способы провести Международный день без интернета

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Международный день без интернета отмечается в последнее воскресенье января. Его целью является хотя бы на один день в году отвлечься от интернета и провести его без компьютеров и смартфонов. Эксперты рассказали о способах, как можно провести этот день, сообщает 26 января «РИА Новости».

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«Международный день без интернета — довольно необычный праздник. Однако не стоит обходить его стороной, ведь это отличная возможность провести время с близкими или заняться любимым делом, от которого вечно отвлекает бесполезный серфинг интернет-страниц», — рассказал директор департамента по работе с сервис-провайдерами и операторами связи компании ESET Алексей Косиченко.

Он также добавил, что в этот день можно заняться сборкой моделей автомобилей, самолетов, кораблей, поиграть в настольные игры или посетить один из городов Золотого кольца России.

По словам главы представительства антивируса Avast в России и СНГ Алексея Федорова, нужно подготовиться к этому дню заранее: лучше всего составить план того, чем можно заняться в свободное время, а коллег предупредить о том, чтобы все рабочие вопросы решить заранее. Также он рекомендует заняться теми делами, которые обычно не успевали.

«Например, можно перенести данные с мобильных устройств и ПК на внешний сервер, чтобы сохранить их. Безопаснее выполнять резервное копирование файлов на внешний жесткий диск в автономном режиме, чтобы избежать случайной передачи зараженных файлов», — отметил Федоров. Он добавил также, что его любимыми вариантами отдыха являются занятия спортом и чтение книг, а также путешествия с друзьями и семьей.

Директор Института информационных технологий университета «Синергия» Станислав Косарев также рассказал о вариантах провести день без интернета: отправиться на утреннюю пробежку, но без сервисов для прослушивания музыки, на прогулку по незнакомым местам без «Яндекс.Карт», познакомиться с кем-нибудь не в Tinder, а на тематических мероприятиях. Кроме этого, можно зайти в книжный и приобрести книгу с кулинарными рецептами, а вечером приготовить ужин.

15 ноября 2019 года сообщалось, что ученые из Ганноверской медицинской школы в Германии предложили признать отдельным психическим расстройством зависимость от покупок в интернете. По словам специалистов, такое понятие, как компульсивный шопинг, существует уже давно. Интернет-шопоголики имеют экстремальное и плохо контролируемое желание постоянно совершать покупки, приобретая даже ненужные вещи и не задумываясь об их стоимости.

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