Эксперты предупредили о росте активности фейковых интернет-лотерей

Эксперты Infosecurity a Softline Company зафиксировали новую волну мошенничества, связанную с деятельностью онлайн-лотерей. Как отмечается в пресс-релизе, который поступил в распоряжение «Известий» 24 января, это произошло после сообщения о миллиардном выигрыше в январе 2020 года.

«В первые недели 2020 года сервис выявления киберугроз ETHIC от Infosecurity a Softline Company зафиксировал появление десятков новых ресурсов под общей вывеской «Всероссийская официальная лотерея Российское лото». Большая часть выявленных сайтов располагается в доменной зоне .ICU, название которой читается как «i see you» («я вижу вас)», — рассказали в компании.

Эксперты отмечают, что интернет наводнили фейковые сайты лотерей, якобы готовых разыграть более 2 млрд рублей. Реклама таких порталов и привлечение потенциальных жертв осуществляется через массовые спам-рассылки по электронной почте.

По словам заместителя гендиректора ETHIC Игоря Сергиенко, идея обмана граждан под видом проведения лотереи не новая, но теперь злоумышленники вывели ее на качественно новый уровень. В лототроне крутятся шары с номерами, каждому посетителю выдается индивидуальный лотерейный билет, который заполняется прямо на глазах. На странице есть окно, которое имитирует живое общение участников. В конце «розыгрыша» участникам предлагается ввести данные своей банковской карты, чтобы оплатить несуществующую пошлину и получить мнимый выигрыш.

На сайте мошенников указаны реквизиты вымышленной организации АО «Руслото+», для общения с клиентами используется адрес электронной почты, зарегистрированный в защищенном почтовом сервисе protonmail.com, который пользуется популярностью у злоумышленников.

Специалисты Infosecurity рекомендуют не переходить по ссылкам из сообщений о якобы полагающемся выигрыше и не оставлять свои персональные данные, информацию о банковской карте на сайтах, которые предлагают розыгрыши. «Также необходимо помнить, что деятельность онлайн-лотерей в Российской Федерации запрещена Федеральным законом «О лотереях» от 11.11.2003», — приводит пресс-служба слова Сергиенко.

В начале января стало известно, что жительница Подмосковья Надежда Бартош выиграла в лотерею 1 млрд рублей. Розыгрыш состоялся в новогоднюю ночь. «Счастливый билет» она получила в подарок от дочери.