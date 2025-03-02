Не просто слова: в РФ предложили отключать от интернета за кибербуллинг

Россиянам, ответственным за буллинг и сталкинг в социальных сетях, могут запретить доступ в интернет. Такой вопрос на обсуждение вынесла уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Мера должна защитить пользователей от травли и преследования в Сети. На данный момент сохраняется несколько важных вопросов, касающихся реализации инициативы, обращают внимание эксперты. Даже само понятие «кибербуллинг» в законодательстве сегодня не определено. Реально ли не пустить устроивших травлю злоумышленников в интернет — в материале «Известий».

Доступ запрещен

Необходимо вернуться к обсуждению вопроса о введении наказания за кибербуллинг и преследование. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Наказание, по ее мнению, должно быть довольно жестким.

В первую очередь стоит установить административную ответственность за совершение таких правонарушений. Рассматриваться подобные действия могут как квалифицированный состав мелкого хулиганства.

«Также пришло время для возвращения к обсуждению вопроса о введении нового административного наказания для физических лиц в виде ограничения доступа к сети интернет или социальным сетям», — подчеркнула омбудсмен в своем докладе за 2024 год, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Как явление кибербуллинг представляет собой насилие в цифровом пространстве. В основном он происходит в соцсетях, мессенджерах, на игровых платформах и в приложениях мобильных телефонов.

Цель таких действий — разозлить, обидеть или опозорить объект, на который направлена травля. Часто это делается с помощью ложной или компрометирующей информации, размещающейся на цифровых площадках. Примером таких данных являются фото- и видеоматериалы деликатного или унизительного характера. Нередко злоумышленники действуют анонимно, из-за чего жертва даже не знает, кто выступает источником агрессии.

С начала пандемии коронавируса число эпизодов сетевой травли существенно возросло. С 2023 года, например, в российском сегменте интернета было зафиксировано значительное увеличение количества случаев кибербуллинга. Эксперты мониторингового центра «Безопасность 2.0», в частности, выявили свыше 7 тыс. резонансных эпизодов сетевой травли. Это оказалось на 15% выше показателя, фиксировавшегося в 2022 году.

Вопросы правового регулирования кибербуллинга в России на сегодняшний день остаются нерешенными. Существует, впрочем, несколько статей закона, по которым можно привлечь виновного к ответственности. В первую очередь наказать злоумышленника могут за оскорбления, клевету и нарушение неприкосновенности частной жизни.

Разумеется, не сойдут с рук инициатору кибербуллинга и более серьезные преступления. К ответственности его призовут в случае сексуальных домогательств, угроз (особенно если речь идет об убийстве или причинении тяжкого вреда здоровью), разжигания ненависти, вражды и унижения человеческого достоинства. Отдельное наказание предусмотрено за доведение до самоубийства.

Доказательствами правонарушения обычно служат аудио- и видеозаписи, а также распечатки переписок в Сети, заверенные нотариусом. Для защиты от агрессора жертва может написать заявление в полицию или обратиться в суд с иском. Однако судебная практика по делам, связанным с кибербуллингом, в России довольно скудная, жертвы редко пытаются решить свои проблемы с помощью буквы закона. В основном дела, рассматриваемые в судах, связаны с доведением до самоубийства.

В последнее время к борьбе с кибербуллингом и сталкингом привлекаются и сами цифровые платформы, на которых осуществляются подобные действия. Они регулярно разрабатывают механизмы для выявления и предотвращения таких случаев. Вопрос с интернет-травлей стоит остро во многих странах мира.

Без вины виноватый

В первую очередь детей стоит обучать этическим аспектам общения в Сети, отмечает руководитель направления «Лаборатории Касперского» по детской онлайн-безопасности Андрей Сиденко.

— Ведь, по данным нашего исследования, только 43% родителей разговаривают с детьми об этике общения в интернете , — указывает эксперт.

Почти треть детей в опросе компании отметили, что имели дело с кибербуллингом в качестве свидетеля, жертвы или участника.

— В большинстве случаев родители отмечали, что у детей, столкнувшихся с травлей, возникли серьезные негативные последствия: снижение самооценки и активности, замкнутость, ухудшение успеваемости, сильный стресс, в ряде случаев приводящий к депрессии , — уточняет собеседник «Известий».

Родители иногда могут недооценивать масштаб проблемы, да и дети не всегда сообщают взрослым, что они столкнулись с кибербуллингом, дополняет Сиденко.

Интернет-травля во многом распространена среди подростков, подтверждает практикующий семейный психолог, магистр психологии и педагогики Ольга Пропубертат.

— Когда ты не смотришь в глаза человеку, обидеть его намного проще. Сейчас к тому же активное общение происходит в общих чатах на несколько человек, в которых часто происходит пересылка сообщений и распространение скриншотов, в том числе содержащих компрометирующую информацию, — объясняет специалист.

Простые запреты на оскорбления, высказанные взрослыми, эффективными не будут. Однако важно, чтобы возникшая конфликтная ситуация сопровождалась разъяснениями о том, почему это недопустимо. В этом случае есть шанс, что в будущем ребенок так больше не поступит, разъясняет собеседница «Известий».

Однако акторами кибербуллинга далеко не всегда выступают подростки, напоминает Сиденко. Начать интернет-травлю может незнакомец любого возраста. Для некоторых взрослых людей кибербуллинг становится веселым развлечением, уверена Пропубертат. Именно так появляются хейтеры и интернет-тролли.

Не стоит полагать, что жертва сама каким-то образом спровоцировала травлю , подчеркивает психолог. Думать, что пострадавший от нее человек — это кто-то особенный, обладающий специфическими чертами, — огромная ошибка.

— Жертвой может стать абсолютно любой. В интернете к этому может привести даже то, что пользователь просто не вовремя поздоровался в чате, — указывает эксперт.

Проблема анонимности

Сетевая травля в мире происходит довольно часто, и, учитывая огромное количество людей, которые пребывают в интернете, с ней надо бороться, на что и направлена предлагаемая мера, подчеркивает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Сценарий ограничения выхода в интернет для лиц, занимающихся кибербуллингом или сталкингом, по его мнению, довольно реалистичен.

— Будет весьма четко понятно, за кем закреплены SIM-карты и IP-адреса. Проблем с ограничением доступа в Сеть я не вижу, — заявляет эксперт.

Однако серьезных гарантий эффективности таких ограничений как способа борьбы с кибербуллингом все-таки нет, полагает адвокат Игорь Ким. Анонимность в интернете — одна из трудноразрешимых проблем применения мер законодательства. Всегда можно создать еще один аккаунт или купить чужую страничку, зарегистрировать новую SIM-карту или зайти в Сеть с другого устройства.

Не очень понятно, как будет классифицировано административное правонарушение, уточняет юрист. Если речь идет о мелком хулиганстве, сумма взыскания вряд ли сможет остановить кого-то от противоправных действий: штраф за это нарушение составляет от 500 до 1 тыс. рублей. Еще один вариант наказания — административный арест на срок до 15 суток, но он тоже является не слишком существенным.

— Учитывая масштабы проблемы и тот факт, что она касается не только школьников, этих мер явно мало. Поэтому нужно и увеличивать штрафы в денежном эквиваленте, и учитывать возраст того, кто буллит, — убежден Ким.

Кроме того, российское законодательство в настоящее время не содержит понятия «кибербуллинг». Этому вопросу также предстоит уделить внимание.

— Закона, напрямую посвященного сетевой травле, сегодня нет, но обидчика можно привлечь к административной или уголовной ответственности по отдельным статьям, полиция принимает такие заявления. Правда, есть нюанс, заключающийся в том, что обидчика надо знать лично, — дополняет эксперт.

Как и на кого в будущем распространятся предлагаемые меры, сейчас трудно сказать, отмечает он.

— Эти аспекты, как и эффективность новых норм, с течением времени покажут изменения в законодательстве и судебная практика, — резюмирует адвокат.

Полностью устранить кибербуллинг ограничение доступа злоумышленника в интернет явно не сможет. Но оно однозначно позволит снизить сетевую травлю, уверен Денис Кусков.