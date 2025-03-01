«Его пинали и роняли»: как травля в школе на Урале обернулась уголовным делом

В Свердловской области возбудили уголовное дело о халатности из-за травли третьеклассника в школе. По словам матери, дети пинали мальчика, плевали в него и сбивали с ног, а учителя никак не реагировали. Сейчас школу проверяет Следственный комитет России (СКР) и прокуратура. «Известия» выяснили подробности инцидента и правила поведения в таких случаях — как помочь ребенку и привлечь обидчика к ответственности.

Дело о халатности

В городе Невьянске Свердловской области возбудили уголовное дело о халатности из-за школьной травли ребенка с особенностями развития. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета.

«По версии следствия, в отношении одного из малолетних учащихся допускалось поведение, которое причиняло ребенку психологические переживания. При этом руководство школы знало о ситуации, но не предпринимало мер по ее разрешению» , — отметили в СКР.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Мать ребенка Полина рассказала журналистам, что ее сына уже несколько лет травят как в школе, так и за ее пределами. Мальчик родился с гипоксией из-за родовой травмы, сейчас у него задержка психического развития, умственная отсталость и дизартрия (нарушение произносительной стороны речи). Из-за этого он остался на второй год во втором классе — и новые одноклассники начали его обижать.

— Диму пинали по рюкзаку, роняли в снег, оскорбляли, могли плюнуть в него. Было, что сняли с него шапку, ботинки, рюкзак и перекинули за забор частного дома. Ребенка забирали в истерике, — пожаловалась женщина.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Полина добавила, что обращалась к классному руководителю, но тот не стал разбираться в ситуации. Издевательства над ребенком продолжались даже на ее глазах — приезжая за сыном, мать видела, как мальчика сбивают с ног другие ребята. После случившегося полиция вынесла школе представление об устранении причин и условий, способствующих правонарушениям.

В школу, где учится ребенок, «Известия» направили запрос. Президент фонда «Уральский родительский комитет» Евгений Жабреев рассказал, что ситуация находится на контроле Аппарата уполномоченного по правам ребенка региона. Школу проверяют сотрудники прокуратуры.

«Они кинули сына об пол»

Почти одновременно похожая история произошла в другом городе Свердловской области — Дегтярске. Школьники издевались над одноклассником и сломали ему руку в двух местах, рассказала «Известиям» мать мальчика Елена К.

По словам Елены, Артема обижали и травили с первого класса. Всё это время мать пыталась заступаться за ребенка, обращалась к классному руководителю, завучу и директору, но те не предпринимали мер. 17 февраля женщине позвонили из школы и сообщили, что ее ребенок «сломал руку во время игры».

— Я прибежала в школу, вижу, мой сын сидит в кабинете завуча — рука висит, на голове «рог» огромный, потому что головой упал. Спросила, звонили ли в «скорую», мне сказали, что нет — «вам надо, вы и вызывайте», — рассказывает Елена.

Фото: Getty Images/KatarzynaBialasiewicz

После этого женщина позвонила отцу мальчика и вместе с ним повезла сына в больницу. Там Артему диагностировали сотрясение мозга и переломы руки, наложили гипс и отпустили лечиться домой. По словам Елены, мальчик до сих пор чувствует себя плохо и почти не встает. У него болит рука, кружится голова, тошнит после еды — но больше всего мать беспокоит психологическое состояние сына.

— Он рассказал мне, что просто стоял в коридоре, к нему подбежали одноклассники, стали таскать за руки и за ноги, а потом кинули об пол. Артем упал вниз лицом, сильно ударился головой, у него раскрошились передние зубы. Сейчас сын очень напуган, он даже засыпает с включенным светом. Он боится возвращаться в школу, — говорит собеседница «Известий».

Как утверждает Елена, ни администрация школы, ни родители детей, не извинились перед ней и не предложили помощь. Сама женщина после случившегося обратилась с заявлением в полицию: она хочет добиться, чтобы обидчики понесли наказание (они продолжают спокойно посещать занятия), а в школе создали безопасные условия для обучения.

Фото: Getty Images/KatarzynaBialasiewicz

Сейчас по факту случившегося проводят проверку и в прокуратуре, и в Следственном комитете. Как рассказали «Известиям» в управлении СК, проверка ведется на предмет наличия признаков преступления по статье 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

— В ходе надзорных мероприятий будут опрошены очевидцы, запрошены документы из больницы. В соответствии с положениями законодательства образовательная организация несет ответственность за жизнь и здоровье детей в период пребывания их в учреждении. По результатам проверки будут приняты меры реагирования, — подчеркнули в прокуратуре.

Два месяца назад, в декабре 2024 года, в том же городе покончил с собой 16-летний подросток. По данным СМИ, мальчик тоже мог подвергаться травле и издевательствам со стороны одноклассников. В Следственном комитете происшествие, как и ход его расследования, комментировать не стали.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Известия» направили запросы в Министерство образования и молодежной политики Свердловской области и на имя Уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова.

Ситуация в России

Проблема школьной травли в России сегодня стоит остро. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с издевательствами сталкивался каждый четвертый ребенок (25%). При этом каждый пятый опрошенный (20%) рассказал, что от буллинга страдали его дети или внуки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Судя по результатам исследования, ситуация с травлей стала ухудшаться в последние десятилетия. Чаще всего от издевательств в школе страдали участники опроса в возрасте от 18 до 24 лет (53%), представители старшего поколения им почти не подвергались (всего 8%). При этом большинство говорили о травле со стороны других учеников (98%), четверо из десяти — со стороны учителей (41%).

Проект «Буллинг», направленный на борьбу с травлей, приводит другие данные. Согласно им, с издевательствами в школе сталкивались 55% школьников, при этом треть из них боялась рассказать об этом родителям и учителям. В 92% речь шла о ситуациях с моральными унижениями, а в 8% — с физическими. Чаще всего, по данным экспертов, меры предпринимаются во втором случае. Но в первом дети страдают не меньше — причем не только жертвы, но и очевидцы, которые тоже могут получить психическую травму.

Как понять, что ребенка «травят»

Как объясняет «Известиям» детский психолог, основатель психологического центра «Свет Маяка» Светлана Ященко, дети действительно не всегда говорят взрослым о своих проблемах — они стесняются, боятся, им бывает стыдно. Распознать травлю можно, если внимательно следить за изменениями в поведении, настроении и самочувствии ребенка. Ребенок может быть в беде, если он изменился.

Эмоциональные признаки:

Ребенок стал замкнутым, тревожным, апатичным, подавленным или, напротив, раздражительным, истеричным, злым.

Настроение резко меняется — от апатии до внезапной агрессии или истерики.

Физические признаки:

Потеря аппетита или проблемы со сном, кошмары.

Участились респираторные заболевания. Жалобы на плохое самочувствие (головные боли, боли в животе), под этим предлогом ребенок отпрашивается от школы.

У ребенка есть синяки, ссадины, царапины, испорченные вещи, происхождение которых он отказывается объяснить.

Изменение поведения:

Боится идти в школу, выдумывает причины, чтобы остаться дома, что отражает его внутренний протест против травмирующей ситуации.

Теряет интерес к тому, что раньше любил:

Неожиданное стремительное ухудшение успеваемости, на учебу нет моральных сил.

Потеря интереса к любимым занятиям.

Стремительное снижение успеваемости.

Уход в виртуальный мир (книги, видео, компьютерные игры).

Исчезло живое общение с друзьями, ребенок о них даже не говорит.

— Эти сигналы — крик о помощи, даже если он звучит тихо. Не стоит в спешке обвинять ребенка не задумываясь, что он ленится или врет, или что он упрямый. Ибо ваше давление тут может стать последней каплей для психики ребенка, — говорит Светлана Ященко.

Фото: Getty Images/SB Arts Media

В таком случае психолог советует поговорить доверительно с ребенком или пообщаться с учителями, понаблюдать за отношениями с одноклассниками со стороны. Бывает, что дети стесняются сказать о своем позоре, боятся реакции взрослых. Или просто не верят, что ему помогут. Или даже боятся, что неосторожное вмешательство усилит ситуацию.

— Если всё же ситуация остается неопределенной, то важно обратиться к психологу, потому что ребенок может бояться рассказать всё даже вам. Хороший психолог поможет ему выпутаться из этой ситуации без следов на психике. Дети могут бояться или стыдиться рассказать родителям об унизительных эпизодах, и профессионал способен бережно вскрыть и проработать эти травмы, — рекомендует собеседница «Известий».

Наказание за травлю

Законодательство России не содержит отдельного понятия «буллинг», но это вовсе не значит, что агрессоры остаются безнаказанными, объясняет «Известиям» адвокат Шон Бетрозов. В зависимости от формы и тяжести травли, действия обидчиков можно квалифицировать по нескольким статьям Уголовного кодекса (УК РФ) и Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ).

Если речь идет о побоях, угрозах или вымогательстве — это уже не просто школьные разногласия, а уголовные преступления. Статья 116 УК РФ («Побои») предусматривает наказание за нанесение телесных повреждений. Статья 163 УК РФ («Вымогательство») может быть применена, если ребенка заставляют передавать деньги или ценные вещи под угрозами. За распространение ложных сведений и публичные оскорбления предусмотрены статьи 128.1 («Клевета») и 5.61 КоАП РФ («Оскорбление»). А если издевательства носят систематический характер и приводят к трагическим последствиям, возможно привлечение по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»), что влечет за собой серьезные наказания, вплоть до лишения свободы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

При этом, отмечает юрист, вопрос ответственности в таких случаях всегда сложен. Совершеннолетний нарушитель отвечает перед законом в полной мере, но что делать, если агрессор — школьник?

— С 16 лет подросток может быть привлечен к административной ответственности за оскорбления (ст. 5.61 КоАП РФ) и мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ). С 14 лет — к уголовной ответственности за побои, вымогательство, хулиганство (ст. 213 УК РФ) и даже за доведение до самоубийства, — рассказывает Шон Бетрозов.

Если обидчику еще не исполнилось 14 лет, вся ответственность ложится на плечи его родителей. Именно они обязаны воспитывать своего ребенка, прививать ему нормы морали и уважения к окружающим. В случае серьезных нарушений их можно привлечь по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Родители также несут материальную ответственность за действия своих детей: если ребенок нанес вред другому, его семья обязана компенсировать моральный и материальный ущерб (ст. 151 и 152 ГК РФ).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Если агрессор слишком мал для уголовной ответственности, это не значит, что он может безнаказанно издеваться над сверстниками. В таких случаях работают механизмы комиссий по делам несовершеннолетних (КДН). Эти органы могут поставить ребенка на учет, обязать его посещать профилактические беседы, привлечь родителей к административной ответственности, — отмечает адвокат.

Школа, по его словам, тоже не может просто стоять в стороне. Руководство образовательного учреждения обязано реагировать на жалобы родителей, а если ситуация выходит из-под контроля, привлекать полицию и комиссию по делам несовершеннолетних. Если школа игнорирует проблему, то можно обращаться в прокуратуру или департамент образования.

Действия пострадавших

В случае, если ребенка травят, родители могут подать гражданский иск о компенсации морального вреда, говорит адвокат Шон Бетрозов. Суд может обязать родителей агрессора выплатить денежную сумму, что станет для них весомым сигналом задуматься о воспитании своего чада.

— Также важно привлечь к ситуации социальные службы. Если ребенок систематически демонстрирует агрессивное поведение, это может быть сигналом проблем в семье. Органы опеки могут провести проверку условий, в которых воспитывается агрессор , — отмечает Бетрозов.

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По его словам, если ребенок рассказал об издевательствах или побоях, в первую очередь нужно зафиксировать все доказательства. Сделать скриншоты переписок, записать разговоры детей, сфотографировать поврежденные вещи, зафиксировать телесные повреждения в травмпункте.

— Обязательно обратитесь к школьному руководству. Подавайте официальное заявление в письменном виде. Школа обязана провести разбирательство, вызвать родителей агрессора, предложить меры по разрешению конфликта, — добавляет юрист.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

При отсутствии реакции со стороны школы, родителей ребенка-агрессора или при серьезных угрозах жизни, здоровью ребенка — стоит сразу написать заявление полицию и приложить все доказательства. Если администрация школы бездействует, а полиция не предпринимает никаких действий — нужно обратиться в прокуратуру. А если ребенку угрожают в интернете — в Роскомнадзор.