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Гаврилов предрек деградацию обстановки в Европе из-за политики НАТО

Гаврилов: политика НАТО в отношении России приведет к деградации обстановки в ЕС
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Фото: Global Look Press/dpa/Soeren Stache
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Политика НАТО в отношении России приведет к деградации военно-политической обстановки в Европе. Об этом 1 апреля заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«До предела агрессивная линия в отношении нашей страны приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе», — сказал Гаврилов «РИА Новости» в интервью, приуроченном к 75-летию НАТО.

Дипломат также отметил, что «так долго продолжаться не может».

4 апреля исполнится 75 лет со дня подписания в Вашингтоне Североатлантического договора. Целью заключения договора, который в свою очередь послужил учредительным документом создания НАТО, было объединение усилий для коллективной обороны, сохранения мира и безопасности в Североатлантическом районе.

В том же интервью Гаврилов, комментируя потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину, заявил, что Москва будет готова к любому исходу событий в случае, если страны Запада решатся отправить военный контингент на Украину.

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Ранее, 31 марта, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что допускает отправку западных войск на Украину в будущем. Дипломат отметила, что сейчас этой необходимости нет.

Накануне, 30 марта, председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве отметила, что в вопросах поддержки Францией Украины возможно всё. Она напомнила, что президент страны априори не исключает возможности отправки западных войск на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину. Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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