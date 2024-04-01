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Гаврилов предупредил о последствиях отправки западных военных на Украину

Гаврилов: Россия готова к любому развитию событий с войсками НАТО на Украине
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Если страны Запада решатся отправить военный контингент на Украину, для того чтобы испытать Россию на прочность, Москва будет готова к любому исходу событий. Об этом 1 апреля заявил в интервью «РИА Новости» глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием табу на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий», — сказал дипломат.

По словам Гаврилова, российская сторона неоднократно предупреждала НАТО о том, что их возрастающая степень военного участия на Украине чревата прямым столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями, ответственность за которые будет лежать на западных странах.

Он добавил, что всё это очевидным образом идет вразрез с содержанием совместного заявления ядерных держав о предотвращении ядерной войны от 3 января 2022 года, которому Россия безусловно привержена.

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Ранее, 31 марта, глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что допускает отправку западных войск на Украину в будущем. Дипломат отметила, что сейчас этой необходимости нет.

Накануне, 30 марта, председатель Национального собрания Франции Яэль Браун-Пиве отметила, что в вопросах поддержки Францией Украины возможно всё. Она напомнила, что президент страны априори не исключает возможности отправки западных войск на Украину.

Президент Франции 14 марта заявил, что он по-прежнему привержен позиции об отсутствии красных линий в вопросах оказания помощи Киеву и возможности отправки войск на территорию Украины. До этого, 26 февраля, Макрон сообщал, что лидеры стран Запада обсудили возможность отправки своих войск на Украину.

Тогда его слова не нашли поддержки в ряде стран, включая Великобританию, США и Германию. Кроме того, против высказался и глава НАТО Йенс Столтенберг.

Президент России Владимир Путин в свою очередь предупредил, что НАТО ждут трагичные последствия, если альянс все-таки решит отправить своих военных на Украину.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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