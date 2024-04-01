Посол Китая в РФ рассказал о расширении БРИКС

Свыше 30 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС, рассказал в интервью «Известиям» посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.

«Сейчас многие страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны активно рассматривают возможность присоединения к БРИКС. Более 30 государств подали заявки, что свидетельствует о большой привлекательности механизма. Китай уверен в будущем БРИКС. 2024 год — первый год «Большого сотрудничества БРИКС». КНР будет всемерно поддерживать председательство РФ в 2024 году», — заверил дипломат.

Чжан Ханьхуэй обратил внимание на то, что Китай инициировал процесс расширения во время своего председательства в БРИКС и сейчас готов работать совместно со всеми сторонами.

В августе 2023 года лидеры стран БРИКС приняли решение об историческом расширении. С 1 января Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ, Иран и Эфиопия стали полноправными членами БРИКС, увеличив число участников с 5 до 10.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Все стороны согласны, что мир будет достигнут через переговоры»