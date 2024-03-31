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Ракета «Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» стартовала с космодрома Байконур

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Фото: Global Look Press/Roscosmos
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Ракета-носитель «Союз-2.1б» со спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) «Ресурс-П» №4 стартовала 31 марта с космодрома Байконур.

Пуск состоялся в 12:36 мск с 31-й площадки космодрома. Через 9 минут 23 секунды после старта спутник отделился от третьей ступени ракеты и был выведен на орбиту.

Среди прочего ГК «Роскосмос» сообщила в своем Telegram-канале, что выведение спутника на орбиту и его отделение от ступени прошли в штатном режиме.

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«Союз-2.1б» со спутником «Ресурс-П» №4 была установлена на стартовый стол Байконура 29 марта.

«Ресурс-П» входит в серию российских спутников для дистанционного зондирования Земли, а также регионального и локального мониторинга ее поверхности. С помощью данных с этого аппарата исследуют природные ресурсы, контролируют загрязнения и деградацию окружающей среды, проводят мониторинг водоохранных и заповедных районов.

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