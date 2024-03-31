В британской армии пропали пулеметы и ракетные установки

Вооруженные силы (ВС) Великобритании недосчитались «небольшого арсенала оружия», включающего в себя несколько пулеметов, штурмовых винтовок, ракетных установок и тысячи патронов. Об этом 30 марта сообщила The Telegraph.

«В число утерянного или украденного оружия входят два пулемета общего назначения (GPMG), один из которых был потерян Королевским флотом в море. GPMG, который может стрелять до 750 выстрелов в минуту и ​​имеет дальность действия до 1,8 тыс. метров, является важным оружием для пехотных батальонов», — уточняет газета.

Также ВС Великобритании потеряли деактивированную российскую ракетную установку, до восьми винтовок SA-80 и несколько пистолетов Glock.

Среди прочего, в прошлом году из штаба Ее Величества королевского гусарского полка был украден списанный пулемет Льюиса времен Первой мировой войны.

«Всего с 2018 года с военных баз было потеряно или украдено не менее 30 единиц оружия», — сообщается в публикации.

Также газета со ссылкой на данные королевского минобороны сообщат, что за последние два года в армии Великобритании был потерян или украдены «361 ноутбук, а также 98 мобильных телефонов, 70 жестких дисков компьютеров и 50 карт памяти».

3 марта The Times сообщила, что из музея Челмсфорда в Великобритании пропали две медали Креста Виктории стоимостью £600 тыс. (около $760 тыс.). Сотрудники музея в краже не подозревались.