Послали подальше: кто отправил почтой партию автоматов Калашникова

Партию автоматов Калашникова изъяли на почте во Внуково (входит в состав Москвы) — полиция устанавливает адресата и отправителя груза. Между тем попытки переслать по легальным почтовым каналам незаконные грузы регистрируются ежедневно. Что чаще всего пытаются отправить друг другу участники криминальных схем и какая ответственность ждет злоумышленников, выяснили «Известия».

Опасный груз

Предположительно, четыре автомата Калашникова были задержаны на складе в одном из учреждений почты в Москве.

«Во время проверки почты с использованием специализированного досмотрового оборудования в одном из сортировочных центров Московского региона специалисты службы безопасности «Почты России» выявили посылку с предметами, конструктивно схожими с оружием» , — пояснили в пресс-службе «Почты России».

Фото: ИЗВЕСТИЯ

По данным источника «Известий», посылку нашли в центре, расположенном в поселке Маркушкинское. Предметы, похожие на оружие, находились в хозяйственной сумке, перевязанной скотчем и ремнями. Полиция уже направила находку на экспертизу, которая окончательно установит, относятся ли изъятые образцы к огнестрельному боевому оружию.

Обычная история

При проверках пересылок регулярно изымаются предметы и вещества, оборот которых ограничен или полностью запрещен.

— Довольно часто мы сталкивается с попыткой переслать по почте наркотики и их прекурсоры, речь может идти и о международных отправлениях, — рассказал «Известиям» источник в полиции. — Еще несколько лет назад распространение получила пересылка стрелкового оружия по частям, часто таким образом пытались доставлять пистолеты западных марок для последующей сборки и реализации в России. В некоторых случаях изготавливались документы о том, что оружие охолощенное.

По его словам, еще одна категория товаров, которые пытаются нелегально доставить почтой, — «шпионское» оборудование.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня

— До сих пор не все граждане знают, что покупка, пересылка, получение различных скрытоносимых камер, «жучков», наручных часов со встроенными видеорегистраторами в России запрещены. Получателей таких товаров с различных зарубежных площадок регулярно задерживают.

Как вскрывают

Если при приеме почтового отправления в упакованном виде возникает предположение о наличии в нем запрещенных к пересылке предметов и веществ, работник компании может потребовать от отправителя предъявить содержимое к осмотру, объясняет член Ассоциации юристов России Виктория Тютюнникова.

— Компания имеет право задерживать почтовые отправления, содержимое которых запрещено к пересылке, в месте их обнаружения. Временное хранение таких почтовых отправлений осуществляется в производственном помещении компании с обеспечением точного учета и сохранности. Исключается возможность доступа к ним посторонних лиц, — сообщила юрист.

О ЧП сообщают в полицию или ФСБ. Если же в подозрительном грузе находятся ядовитые животные или растения, то привлекаются также специалисты-ветеринары и представители органов фитосанитарного контроля.

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

— Перечень ограничений в пересылке в международных почтовых отправлениях предметов и веществ, порядок изъятия из данных почтовых отправлений и уничтожения запрещенных к пересылке предметов и веществ устанавливаются в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, международными договорами и законами РФ, — говорит Тютюнникова.

УК РФ устанавливает ответственность за пересылку оружия и боеприпасов в соответствии со ст. 222, взрывчатых веществ — ст. 222.1. За отправку наркотиков почтой, в зависимости от обстоятельств, предусмотрена ответственность по ст. 228.1 либо по ст. 229.1 (в случае контрабанды запрещенных наркотических веществ). Каждое из упомянутых нарушений кодекса (за исключением ч. 1 ст. 222 УК РФ) относится к категории тяжких, а при наличии квалифицирующих признаков (например, в совершении группой лиц по предварительному сговору) — особо тяжких преступлений.

Наркотики в регионы

Наркодилеров не останавливает риск, что часть груза будет арестована — если даже часть поставок дойдет до конечного пункта, они уже останутся в плюсе. На днях успешную операцию против преступников, пользовавшихся легальной авиапочтой, провели полицейские. Сама лаборатория по производству синтетических наркотиков находилась в Подмосковье (мощность — до 10 кг «химии» в неделю).

«Сбывать криминальный товар планировали с помощью тайников-закладок и почтовых отправлений. Одно из них было направлено в Петропавловск-Камчатский авиапочтой. В упаковках от детского питания было спрятано более 800 г N-метилэфедрона. После получения посылки в постамате полицейские задержали двух местных жителей. По версии следствия, они намеревались разделить оптовую партию на разовые дозы и продавать бесконтактным способом» , — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Населенные пункты Дальнего Востока и Крайнего Севера чаще всего страдают от почтовых «наркопоставок».

— Порт и аэродром — часто единственные пути в труднодоступные регионы страны, — рассказал источник в антинаркотическом подразделении полиции. — В первую очередь речь о Дальнем Востоке. Исполнителей подыскивают через объявления, как и кладменов; делается это удаленно. Здесь уж кто на что горазд — сами придумывают схемы. Но попадаются такие «контрабандисты» регулярно.

В «зоне» особое внимание

Часто посылки с запрещенными предметами, включая наркотики, пытаются переслать и в места лишения свободы. Обычно их пытаются спрятать в легальных товарах и продуктах. Так, в конце апреля сотрудники ФСИН нашли наркотики в бандероли с сухофруктами.

«При досмотре бандероли, предназначенной одному из осужденных, сотрудниками новгородской ИК-4 было обнаружено и изъято три инородных предмета коричневого цвета, спрятанных ухищренным способом в финиках» , — говорится в сообщении ведомства.

Изъятые ФСИН финики Фото: Федеральная служба исполнения наказаний/fsin.gov.ru

По словам бывшего сотрудника ведомства, наркотики пытаются спрятать и среди других продуктов питания, однако в наши дни преступники берут на вооружение и самые современные технологии, в частности дроны.