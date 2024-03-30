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В Финляндии рассмотрят продление закрытия КПП на границе с РФ в начале апреля

Yle: кабмин Финляндии изучит вопрос о продлении закрытия КПП на границе с РФ
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Vesa Moilanen
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Правительство Финляндии рассмотрит вопрос о продлении закрытия автотранспортных КПП на границе с Россией в начале апреля. Об этом 30 марта сообщает портал Yle.

Отмечается, что обсуждение вопроса власти планируют начать «после Пасхи», то есть 2 апреля.

В свою очередь, финский канцлер юстиции Туомас Пейсти заявил, что ограничения связаны с серьезными вопросами миграционных потоков, в настоящий момент «должны быть признаки того, что что-то изменилось в попытках России повлиять на них», однако, считает Пейсти, таких предпосылок нет.

Министр внутренних дел Финляндии Мари Рантанен солидарна со своим коллегой, она указала, что у нее «нет информации о том, что деятельность по предотвращению нелегальной миграции российских властей каким-либо образом меняется», передает портал Yle.

«Если мы не увидим изменений, которые направлены на изменения нынешней ситуации в действиях российских властей, которые позволили бы открыть границу, то, естественно, в ограничениях не будет необходимости», — заявила Рантанен.

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Ранее, 8 февраля, Финляндия продлила закрытие границы с Россией до 14 апреля. По мнению главы МВД Мари Рантанен, в районе российской границы проживают, «возможно, тысячи мигрантов», которые ждут возможности продолжить путь и приехать на финскую территорию.

Также 7 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Финляндия не хочет обсуждать с Россией якобы исходящие со стороны границы РФ угрозы для безопасности и уклоняется от прямого диалога пограничных служб. По ее словам, ответственность за решение закрыть российско-финскую границу полностью лежит на Хельсинки.

В середине января Yle сообщал, что Финляндия возведет дополнительные временные заграждения на границе с Россией в целях предотвращения незаконного пересечения.

Тогда Захарова подчеркнула, что обвинения России в миграционном кризисе в Финляндии являются двойным стандартом Запада. Она подчеркнула, что ни о каком «неконтролируемом потоке» мигрантов со стороны РФ речи нет.

Финляндия закрыла все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией 30 ноября под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП до 14 января.

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