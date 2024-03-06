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В Армении заявили о намерении осуществлять погранконтроль в Звартноце без сил РФ

Григорян: пограничные войска Армении должны сами нести службу в Звартноце
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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Армения намерена самостоятельно осуществлять пограничный контроль в международном аэропорту Звартноц в Ереване. Об этом 6 марта заявил секретарь Совбеза страны Армен Григорян.

«Позиция Армении состоит в том, что пограничные войска Армении должны полностью нести службу в аэропорту», — сказал он.

Григорян добавил, что власти Армении оповестили об этом решении Россию, отправив официальное письмо.

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26 февраля спикер парламента Армении Ален Симонян заявил журналистами, что пограничники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России должны прекратить работу в ереванском аэропорту Звартноц.

На следующий день комментируя данное заявление, Захарова подчеркнула, что Москва рассматривает его как «очередной пример недружественного поведения представителей официального Еревана».

28 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Армения меняет надежный союз с Россией на туманные обещания, поддаваясь на уговоры Запада. Однако он подчеркнул, что при этом Армения по-прежнему остается стратегическим партнером России на Южном Кавказе.

Пограничное управление ФСБ действовало в армянском аэропорту «Звартноц» в соответствии с договором от 30 сентября 1992 года. Представители российских спецслужб работают вместе с армянскими коллегами и занимаются охраной границ с Турцией и Ираном. Помимо Звартноца, сотрудники ФСБ также работают в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри.

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