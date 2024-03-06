В Кремле заявили об открытости РФ к сотрудничеству с заинтересованными странами

Россия открыта с сотрудничеству с теми, кто в этом заинтересован, кто готов к равноправным взаимовыгодным отношениям. Об этом 6 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи.

«Мы будем всегда оставаться открытыми ко всем странам, которые готовы к равноправным, человеческим, взаимовыгодным отношениям. Это не значит, что мы — закрытая страна. То, что вы здесь сейчас, говорит как раз, что то, что мы хотим, возможно», — сказал Песков.

Он отметил, что Россия сказала «хватит» политике некоторых стран, которые диктуют, как надо жить, отметив, что есть страны, которые считают себя вправе обворовывать другие государства, называя это сотрудничеством, но на самом деле это неоколониализм.

«Здесь, среди вас, наверняка есть ребята, которые приехали из наших дружественных стран, а есть которые, к сожалению, называем вещи прямыми, своими именами — недружественных. Есть страны, которые считают себя вправе диктовать другим, как жить», — заявил Песков.

По его словам, есть страны, которые считают себя вправе обворовывать другие страны, называя это сотрудничеством, но по сути это является новым обличием неоколониализма.

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус».

Ранее, 5 марта, глава американской делегации Калеб Мопин на Всемирном фестивале молодежи заявил, что враждебность в отношениях между Россией и Соединенными Штатами Америки исходит от Вашингтона. По его словам, на фоне отношений между двумя государствами можно было ожидать враждебности к делегации США со стороны России, но иностранных гостей встретили радушно.

23 февраля посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты своими поступками хоронят последние крупицы надежды на нормализацию отношений между Россией и США. По словам Антонова, администрация в США, пытаясь «наказать» РФ, хочет отвлечь американцев от реальной ситуации в конфликте на Украине, который разворачивается очень далеко от США.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин призвал США и ЕС перестать валять дурака в ожидании крушения России. Он заявил, что Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран, поэтому они могут при желании начать получать выгоду от сотрудничества с Москвой.